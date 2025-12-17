Las imágenes del resultado de un ataque terrorista de las disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, Cauca, son aterradoras. Dos policías fueron asesinados por este grupo criminal que durante más de siete horas atacó a los uniformados y a las instituciones en este municipio.

Fue un ataque armado que dejó serias dudas respecto a la reacción de la Fuerza Pública, en el sentido de brindar apoyo a los policías que resistieron, con sus vidas, el ataque criminal de las disidencias. El apoyo no llegó a tiempo y los uniformados, en la precaria estación de Policía, debieron soportar la asonada terrorista.

Oficiales en retiro con amplia experiencia en el Ejército, como el general Jorge Mora, advierten que es necesario investigar lo ocurrido y determinar qué impidió el apoyo a los policías, así como a la población civil, que quedó en medio del ataque criminal y la reacción de los uniformados, que intentaban contener la arremetida terrorista.

“Esto es inaceptable por la ubicación y la situación que se vive; uno no entiende por qué no hay apoyo. Si esto llega a suceder hace 30 años en Mitú, que para llegar un helicóptero se requiere de más de dos horas, pero es que estamos en Buenos Aires, un escenario de guerra y que se supone los medios y las tropas están listos”, dijo el general en retiro.

Tras confirmarse la muerte de dos uniformados, la Fiscalía ordenó las investigaciones correspondientes, que incluirán establecer por qué no se presentó el apoyo requerido en un caso como este, esencial para acompañar a los policías que trataron de resistir el ataque de las disidencias de las Farc; También se requerirá una respuesta de los comandantes de la Fuerza Pública.

Atacaron con explosivos y ráfagas de fusil a la Fuerza Pública. Foto: API

“Uno no entiende qué está pasando; lo que está sucediendo en Colombia es supremamente crítico y, si esto lo están haciendo ahora, qué podemos esperar en los próximos meses y sobre todo en un año electoral como el que se aproxima. Es increíble, si por el lado de la vicepresidencia hay un rechazo, una petición directa al ministro de Defensa y la respuesta es que hay un abandono en este departamento, al igual que Nariño y en Norte de Santander”, dijo el general Mora.

La propia vicepresidenta Francia Márquez rechazó el ataque criminal de las disidencias de las Farc e incluso, de manera particular, le pidió contundencia al Ministerio de Defensa respecto de los operativos que se debían adelantar contra estos delincuentes que, en su propio departamento, se encargaron de destruir las instituciones.

“Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetradas por el ELN y otros grupos armados ilegales”, señaló la vicepresidenta.

Aterradores videos tras ataques con explosivos en Buenos Aires, Cauca: minDefensa hace anuncio

El ataque criminal fue atribuido a las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, el peligroso criminal que estuvo sentado en mesas de negociación como parte del proyecto de paz total del Gobierno nacional y que ahora les declaró la guerra a las instituciones y a las comunidades.