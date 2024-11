“Esa verdad no puede ser romantizada, ni puede estar contaminada de eufemismos y falacias que se derivan de los pretextos para acomodar una realidad que, aunque desgarradora, debe ser contada con plena fidelidad. No puede haber reconciliación si hay ocultamiento. Todo aquello que se edifique será una mentira más y una injusticia más”, dijo el magistrado Chaverra en medio del evento.

“Pero que no ha podido arrodillar la fortaleza de unas instituciones enhiestas y dignas que no se han sometido, no se someterán, a su insania y a su cruel demencia. Aquí esta la justicia, de pie, con valentía, diciendo a todos y a todas, ¡que no nos acallarán como no pudieron hacerlo en 1985!”, aseguró el magistrado Reyes en medio del acto con las familias de las víctimas.