Suscribirse

Judicial

General (r) Rodolfo Palomino radicó acción de tutela para recuperar su libertad

En los próximos días el exdirector de la Policía Nacional presentará el recurso de apelación.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 7:24 p. m.
El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino fue condenado a siete años de prisión.
El exdirector de la Policía Nacional general (r) Rodolfo Palomino fue condenado a siete años de prisión. | Foto: COLPRENSA

Pocas horas después de conocer el fallo que lo condenó a siete años de prisión por el delito de tráfico de influencias, la defensa del exdirector de la Policía Nacional, el general (r) Rodolfo Bautista Palomino López, radicó una acción de tutela con la que busca que se le otorgue la libertad mientras se emite un fallo de segunda instancia.

La defensa del oficial en retiro, el abogado Isnardo Gómez, reclamó la protección de sus derechos procesales, que consideró afectados con la medida de aseguramiento privativa de la libertad emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, y que se materializó el pasado 24 de noviembre.

“Presento ante la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia acción de tutela con solicitud de medidas provisionales, contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esto por la grave violación al derecho fundamental del debido proceso, al afectar los principios de seguridad y legalidad jurídicas, el de presunción de inocencia, al de la libertad y otros derechos humanos”, indica la tutela.

En este sentido consideró que la medida de aseguramiento emitida, poco tiempo después de que se emitiera el sentido del fallo, no tuvo en cuenta el hecho de que el exdirector de la Policía Nacional estuvo presente en toda la etapa de juicio, mostrando arraigo y respeto por la administración de justicia.

El excomandante de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino.
El excomandante de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino. | Foto: Corte Suprema de Justicia

El general en retiro, en la audiencia que se celebró en la tarde del pasado jueves 4 de diciembre, anunció que iba a presentar recurso de apelación.

Los detalles de la condena

En el fallo, se determinó que el entonces director de la Policía Nacional ejerció presiones indebidas ante una fiscal para detener una decisión que ya había tomado y que tenía relación con la solicitud de captura en contra de varios integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba en medio de una indagación por despojo de tierras.

YouTube video player

Sin justificación alguna, el general llegó hasta la casa de la fiscal Sonia Lucero Velásquez para pedirle que evaluara su petición, principalmente la que tenía relación con la detención del empresario y exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gonzalo Gallo, quien era investigado por un caso de despojo de tierras en el Urabá antioqueño.

“Optó por abogar en favor de un particular sin importarle que con su comportamiento podría generar impunidad, pues el procesado estaba siendo investigado por delitos graves como concierto para delinquir por promover grupos paramilitares y desplazamiento forzado al despojar a familias campesinas de sus tierras, crimen de lesa humanidad”, indica el fallo de primera instancia.

| Foto: Daniel Reina

La Sala concluyó que las actuaciones del general Palomino tuvieron un impacto en la sociedad y en los integrantes de la Policía Nacional, “quienes esperan que su máximo jerarca obre con decoro, pulcritud y transparencia, pues lo que debió fue colaborar con la funcionaria judicial y no ponerse al margen de la Constitución y de la ley en beneficio de intereses mezquinos, para tratar de impedir que la aprehensión se cumpliera”.

Además, se consideró que al abogar por los intereses de un particular, vulneró de manera grave el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, garantía reconocida a todas las personas que impone al Estado y sus autoridades el deber de otorgarles el mismo trato y protección sin discriminación alguna, situación que denota la magnitud de su comportamiento abiertamente contrario a sus deberes oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI: “Ya quiero descansar”

2. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

3. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

4. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

5. ¿Qué pasa si Colombia queda tercera en el grupo K? Este sería su camino en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Policía NacionalGeneral Rodolfo Palominotráfico de influencias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.