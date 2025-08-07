Suscribirse

Nación

Gobernador Yamil Arana confirmó que se levanta el paro armado del ELN en el sur de Bolívar

El mandatario regional aseguró que las ayudas seguirán llegando a la población, así como el acompañamiento de la Fuerza Pública en esta zona.

Redacción Nación
7 de agosto de 2025, 1:14 p. m.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció el fin del paro armado del ELN.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció el fin del paro armado del ELN. | Foto: Semana/AFP

Tras más de 20 días de confinamiento por cuenta del paro armado decretado por el grupo armado del ELN en el sur de Bolívar, el gobernador Yamil Arana entregó una buena noticia para los más de 7.000 habitantes que se han visto afectados por cuenta de los criminales.

El mandatario regional, a través de su cuenta en X, explicó que las medidas de restricción de movilidad, que ocasionaron un grave desabastecimiento de alimentos en varios municipios y corregimiento, se levantará este jueves, 7 de agosto.

Se levanta el paro armado en el sur de Bolívar, nuestras ayudas siguen en camino. No están solos, Colombia entera está con nosotros”, escribió el gobernador en su cuenta de X, enviando un mensaje de tranquilidad para la población víctima de este flagelo.

La información también se conoció por el lado del grupo criminal, que a través de un comunicado que circula por redes sociales aseguró que el paro armado se extenderá hasta las 6:00 de la tarde de este jueves, 7 de agosto, cuando se levanten los bloqueos.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. �� EN VIVO | Así avanzan las manifestaciones en Colombia a favor de Álvaro Uribe: multitudinaria movilización en Bucaramanga
3. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas

“Escuchando la voz de la población, este cierre de vías será levantado por las unidades del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro a partir de las 18:00 horas del día 7 de agosto de 2025″, señala el punto número siete del documento que circula en redes sociales.

Contexto: Más de 500 militares serán insertados en el sur de Bolívar tras crítica situación de orden público

Allí, los criminales también hicieron un llamado de atención a los colombianos por el “recrudecimiento de la crisis humanitaria generada por la campaña de destierro y despojo liderada por los poderes económicos legales y mafiosos, respaldado por el Estado”.

El Clan del Golfo, apoyado por el Ejército estatal, ha venido copando los territorios mediante la muerte de líderes, el chantaje, la compra y captación de conciencias, así como el silenciamiento del liderazgo social opuesto a la expansión de cultivos de coca y a la minería destructiva”, señaló.

Ejército presente en el sur de Bolívar.
Ejército presente en el sur de Bolívar. | Foto: A.P.I

En el documento reconocen el papel humanitario de la iglesia Católica y Evangélica, las organizaciones, sociales y las autoridades municipales en medio del paro armado ordenado el pasado 25 de julio por el frente de guerra Darío Ramírez Castro en los municipio de Santa Rosa y Monte Cristo.

Está en manos del Gobierno nacional emprender planes y respuestas efectivas para desmontar el paramilitarismo y el genocidio en curso”, señaló el grupo armado, que dejó una difícil crisis humanitaria en la región, con un gran desabastecimiento de alimentos para la población.

Contexto: Grave crisis tras paro armado en el sur de Bolívar. “No están dejando entrar alimentos”, dice el gobernador Arana

El pasado lunes, 4 de agosto, Arana aseguró que no estaban dejando ingresar los alimentos. “Tenemos paro armado en la zona de Santa Rosa del Sur, no están dejando entrar alimentos”, dijo el mandatario regional.

De acuerdo con lo que se conoció, son más de 5.000 personas las que se encuentran confinadas desde hace más de 15 días en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco amigas de la infancia murieron trágicamente en medio de un viaje de cumpleaños: “Nunca nos recuperaremos”

2. Egan Bernal lucha y da pelea en la Vuelta a Burgos: clasificación general tras la etapa 3

3. Terror en el Movistar Arena: videos muestran los instantes de pánico que se vivieron por los desmanes en concierto de Damas Gratis

4. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, envió conmovedor mensaje tras dos meses del atentado: “Se me desgarra el alma”

5. Temblor hoy en Colombia: sismos sacuden varias regiones del país en la mañana de este jueves, 7 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ELNParo armadoBolívarGobernador de BolívarYamil Arana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.