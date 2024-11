No contento con recordarle ese reto a superar, el funcionario tocó un punto incómodo para la administración distrital en su camino a la reactivación económica: el Plan Marshall que se fue a pique el 28 de agosto.

La reacción no se hizo esperar. En la mañana de este jueves, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, recriminó el señalamiento y le respondió con las cifras que le pesan a la capital colombiana.

“ Debió rechazarlos y no mantenerlos, para luego adicionarlos a un proyecto que tiene iniciativa exclusiva del Gobierno Distrital , con las consecuencias adversas que esto implica, afectando el normal desarrollo que debió surtirse si su conducta hubiera sido conforme al reglamento”, señaló el documento.

La entidad agrega que si no se pone en marcha la totalidad del engranaje de la economía -a nivel nacional- "el impacto negativo de la pandemia sobre la pobreza (monetaria y multidimensional) y la desigualdad serán aún peores".

Eso sí, el presidente de Anif, Mauricio Santamaría, indicó que se ve positiva la reapertura que se ha logrado. No obstante, "todavía en Bogotá se trata de echar para atrás las cosas. La alcaldesa decidió que los miércoles no se puede hacer algunas cosas y el aeropuerto está lleno de restricciones. Me llama la atención es que solo es en Bogotá; los otros alcaldes están dispuestos a meterle todo".