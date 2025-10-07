Suscribirse

NACIÓN

Golpe a banda que comercializaba producto que era traído desde China y consumido por miles de personas

El producto era comercializado en dólares, lo que dejaba elevadas ganancias a los integrantes de la red criminal.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 2:57 p. m.
containers
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, propinó un duro golpe a una banda señalada de comercializar ilícitamente cargamentos de cigarrillos provenientes de China.

De acuerdo con el ente acusador, cinco personas que fueron capturadas y judicializadas, serían las encargadas del acopio de la mercancía de contrabando en Ipiales (Nariño) para coordinar su venta y distribución en territorio nacional y Ecuador.

Contexto: Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

“Los procesados estarían encargados de acopiar los cigarrillos para lo cual disponían de inmuebles en Ipiales (Nariño) desde los que también se coordinaba su distribución y posterior comercialización, en muchos casos a Ecuador, donde eran vendidos en dólares para generar mayores réditos para la red criminal”, indicó la Fiscalía.

Así mismo, se informó que la mercancía ingresaba a Colombia por medio de puertos como Cartagena y Buenaventura, evadiendo la normatividad aduanera.

Los roles de los capturados

La Fiscalía reportó que los hoy cinco procesados cumplían diferentes roles ilícitos al interior de dicha organización criminal.

Contexto: Fiscalía abordó y les retiró 13 vehículos a academias de conducción: ¿por qué?

Mientras uno de los individuos se dedicaba a fijar los precios de las mercancías para su distribución, otros almacenaban y comercializaban y transportaban la misma e inclusive, monitoreaban su traslado con el fin de alertar sobre los movimientos de las autoridades.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la red criminal estaría involucrada en el almacenamiento de 160.000 cajetillas de cigarrillos, las cuales fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional en diligencias realizadas los días 20, 23 y 24 de septiembre de 2024 en acciones desplegadas en distintas vías nacionales”, destacó la Fiscalía.

Por último, la Fiscalía resaltó que a los cinco capturados les imputarán, según sus eventuales responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación del contrabando.

Cuatro de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, uno deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia”, concluyó la Fiscalía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jaime Lombana cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

2. Prensa española le cobra caro al Barcelona lo de Luis Díaz: durísimo dictamen en España

3. Néstor Lorenzo confirmó su primera decisión para el Mundial 2026: hizo el anuncio oficial

4. Presidente Petro y Otty Patiño llegarían mañana a Barranquilla para hablar de la polémica paz entre Los Costeños y Los Pepes

5. Indignación entre empleados de Nueva York: estudian subir la edad de jubilación en plena crisis de pensiones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChinaCigarrillosbanda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.