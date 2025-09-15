Fiscalía abordó y les retiró 13 vehículos a academias de conducción: ¿por qué?

Academias de conducción en Villa de Leyva (Boyacá) servían como fachada para la expedición fraudulenta de certificados de idoneidad a personas que no cumplían los requisitos de formación que contempla la ley, como la intensidad de horas de clases teóricas y prácticas.

Academias de conducción en Villa de Leyva y Samacá (Boyacá) que fueron objeto de extinción de dominio | Foto: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Fiscalía General de la Nación identificó a siete personas que estarían involucradas en el entramado ilegal y logró su judicialización a finales de noviembre de 2024.

Las actividades investigativas continuaron y pusieron al descubierto los bienes que habrían sido utilizados para dinamizar la actividad ilícita.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de dispositivo sobre una sociedad y 13 vehículos, así como la toma de posesión de bienes y haberes de dos establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos.

