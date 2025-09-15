Suscribirse

Fiscalía abordó y les retiró 13 vehículos a academias de conducción: ¿por qué?

Aunque no contara con los requisitos, dicha academia se encargaba de darles la documentación a las personas que querían acceder a la licencia de conducción.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 9:15 p. m.
Academias de conducción en Villa de Leyva (Boyacá) servían como fachada para la expedición fraudulenta de certificados de idoneidad a personas que no cumplían los requisitos de formación que contempla la ley, como la intensidad de horas de clases teóricas y prácticas.

La Fiscalía General de la Nación identificó a siete personas que estarían involucradas en el entramado ilegal y logró su judicialización a finales de noviembre de 2024.

Contexto: Cómo saber si una licencia de conducción está suspendida por multas pendientes

Las actividades investigativas continuaron y pusieron al descubierto los bienes que habrían sido utilizados para dinamizar la actividad ilícita.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de dispositivo sobre una sociedad y 13 vehículos, así como la toma de posesión de bienes y haberes de dos establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos.

Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional en Villa de Leyva y Samacá (Boyacá).

