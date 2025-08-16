Suscribirse

Nación

Golpe a la minería ilegal en Antioquia: autoridades intervinieron cinco unidades en las riberas del río Cauca

Fueron capturadas en flagrancia cuatro personas que operaban maquinaria para extraer minerales de manera ilegal.

Redacción Nación
16 de agosto de 2025, 1:27 p. m.
Minería ilegal en Antioquia
Estas cuatro personas capturadas operaban maquinaria para extraer minerales de manera ilegal. | Foto: Ejército

Un contundente golpe a la minería ilegal propinaron en las últimas horas las autoridades colombianas en el departamento de Antioquia, al intervenir unidades dedicadas a esta actividad en las riberas del río Cauca.

Las autoridades confirmaron que estas acciones tienen un gran impacto en los grupos de delincuencia común que delinquen en la región, ya que les genera pérdidas superiores a los 100 millones de pesos.

La operación militar, liderada por soldados del Batallón de Infantería N.°11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo del grupo de Policía Ambiental, se desarrolló a la altura de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada.

Contexto: Así fue el impresionante operativo de la Policía Nacional por delitos ambientales en cinco departamentos

Allí fueron intervenidas cinco unidades dedicadas a la extracción ilegal. Entre ellas se encontraban cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores tipo diésel, una motobomba, un cilindro de gas, entre otros elementos utilizados para esta actividad ilegal.

En otra acción adelantada por soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º4 General Pedro Nel Ospina, se intervino otra unidad en la vereda La Cuesta, del municipio de Barbosa.

Minería ilegal en Antioquia
Minería ilegal en Antioquia | Foto: Ejército

En esta se halló un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y dos tubos de manguera PVC. Allí también se capturó en flagrancia a 4 personas que operaban esta maquinaria para extraer minerales de manera ilegal.

Contexto: Golpe a la minería ilegal en el Cauca: capturan a presuntos coordinadores de la estructura de alias Iván Mordisco

A mediados del mes de julio se desarrolló una la gigantesca operación contra este delito, bautizada ‘Green Shield’, la cual contó con el apoyo de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Perú y Ecuador.

La operación, que se desarrolló en cinco departamentos del país, registró la captura de 95 personas por acciones relacionadas con la deforestación, la minería ilegal, extracción irregular de hidrocarburos y el tráfico de especies.

Minería ilegal en Antioquia
Minería ilegal en Antioquia | Foto: Ejército

Igualmente, fueron destruidas 28 válvulas que eran utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos, 31 gradas y 14 excavadoras.

En el país, las operaciones se realizaron en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur del Cesar, en Norte de Santander, Guainía, Casanare y Putumayo, según informaron las autoridades en su momento.

