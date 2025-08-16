Golpe a la minería ilegal en Antioquia: autoridades intervinieron cinco unidades en las riberas del río Cauca

Un contundente golpe a la minería ilegal propinaron en las últimas horas las autoridades colombianas en el departamento de Antioquia, al intervenir unidades dedicadas a esta actividad en las riberas del río Cauca.

Las autoridades confirmaron que estas acciones tienen un gran impacto en los grupos de delincuencia común que delinquen en la región, ya que les genera pérdidas superiores a los 100 millones de pesos.

Las autoridades intervinieron cinco unidades dedicadas a la minería ilegal en las riberas del río Cauca, a la altura de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, Antioquia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/viORNfbhwh — Revista Semana (@RevistaSemana) August 16, 2025

La operación militar, liderada por soldados del Batallón de Infantería N.°11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo del grupo de Policía Ambiental, se desarrolló a la altura de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada.

Allí fueron intervenidas cinco unidades dedicadas a la extracción ilegal. Entre ellas se encontraban cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores tipo diésel, una motobomba, un cilindro de gas, entre otros elementos utilizados para esta actividad ilegal.

En otra acción adelantada por soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º4 General Pedro Nel Ospina, se intervino otra unidad en la vereda La Cuesta, del municipio de Barbosa.

Minería ilegal en Antioquia | Foto: Ejército

En esta se halló un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y dos tubos de manguera PVC. Allí también se capturó en flagrancia a 4 personas que operaban esta maquinaria para extraer minerales de manera ilegal.

A mediados del mes de julio se desarrolló una la gigantesca operación contra este delito, bautizada ‘Green Shield’, la cual contó con el apoyo de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Perú y Ecuador.

La operación, que se desarrolló en cinco departamentos del país, registró la captura de 95 personas por acciones relacionadas con la deforestación, la minería ilegal, extracción irregular de hidrocarburos y el tráfico de especies.

Minería ilegal en Antioquia | Foto: Ejército

Igualmente, fueron destruidas 28 válvulas que eran utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos, 31 gradas y 14 excavadoras.