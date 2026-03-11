Nación

Encuentran en Cartagena más de una tonelada de mercurio líquido, que tendría como destino la minería ilegal

La sustancia altamente contaminante venía desde Asia en un contenedor.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 4:09 p. m.
Las autoridades indagan el propietario en Colombia del mercurio líquido.
La Policía encontró en las últimas horas una carga altamente contaminante para el país, que además puede generar graves daños a la salud humana y el medioambiente.

De acuerdo con la autoridad, en el Puerto de Cartagena se identificó que venía dentro un contenedor con más de una tonelada de mercurio líquido.

Sobre el hallazgo, explicó la Policía que “durante los controles aduaneros y de inspección a mercancías provenientes del exterior, las autoridades detectaron inconsistencias en un contenedor que ingresó al puerto de Cartagena”.

Desde Asia venía el mercurio líquido, según la Policía.
Así mismo explicó que “al realizar la verificación física se encontraron 37 recipientes que contenían aproximadamente 1.326 kilos de mercurio líquido avaluados comercialmente en $3.703.550.513, sustancia de prohibida importación en Colombia debido a sus graves efectos sobre la salud humana y el medioambiente”.

La Policía Fiscal y Aduanera que estuvo a cargo del operativo indicó que “la identificación técnica de la sustancia contó con el apoyo pericial de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal CTI, a través de especialistas en estas sustancias químicas. De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tenía como destino final el municipio de Turbo, Antioquia, zona donde históricamente se han identificado actividades asociadas a minería ilegal”.

Hay que recordar que en el país hay alarmas por la creciente deforestación en varias regiones a causa de la minería ilegal, actividad que está en permanente disputa por parte de las organizaciones criminales de alto impacto como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Frente al caso de Cartagena y el mercurio decomisado, añadió la Policía Aduanera que “es preciso indicar que esta importante incautación equivale aproximadamente a 1,3 toneladas de mercurio, insumo utilizado en minería ilegal de oro”.

El mercurio líquido es usado en minería ilegal.
“En el mercado criminal, este material puede alcanzar valores entre 3 y 4 millones de pesos por kilogramo, lo que representa un valor estimado entre $4.000 y $5.300 millones de pesos. Este volumen de mercurio habría permitido producir aproximadamente 444 kilogramos de oro ilegal, cuyo valor en el mercado internacional podría superar los 31 millones de dólares, evidenciando el impacto real de esta operación sobre las economías criminales”, explicó la Policía.