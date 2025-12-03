Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

Una operación conjunta entre la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Comando Aéreo de Combate 6 permitió un golpe significativo contra la minería ilegal en el municipio de Curillo, Caquetá. La intervención se desarrolló en una zona rural donde, según información oficial, operaban estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro.

Durante el operativo fueron neutralizadas tres dragas tipo cuatro con sus respectivas plataformas, además de seis motores utilizados para la extracción ilegal. Las autoridades reportaron la captura de dos personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía junto con el material incautado.

Operación contra la minería ilegal en Caquetá | Foto: cortesía

La operación se enmarca en un despliegue sostenido para frenar la expansión de la minería ilegal en la Amazonía, una práctica que ha generado daños ambientales persistentes en la cuenca del río Caquetá. Investigaciones recientes han documentado niveles preocupantes de mercurio en peces de consumo y en comunidades ribereñas, lo que evidencia una exposición crónica que supera parámetros internacionales de seguridad.

El uso de mercurio para separar el oro provoca su transformación en metilmercurio, una sustancia altamente tóxica que se acumula en la cadena alimentaria y afecta a la población, la fauna y los ecosistemas. La contaminación altera hábitats frágiles, destruye zonas de reproducción de peces, erosiona riberas y acelera la pérdida de biodiversidad, lo que compromete la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas y campesinas que dependen del río.

Además del impacto ambiental, las autoridades señalaron que las dragas desmanteladas representaban una actividad ilícita altamente rentable. Cada una producía cerca de 132 gramos de oro al mes, equivalentes a más de 54 millones de pesos, recursos que alimentaban economías criminales y fortalecían redes ilegales en la región.

El Ejército destacó que la intervención no solo permitió la destrucción de infraestructura utilizada para actividades extractivas ilegales, sino que también detuvo temporalmente el vertimiento continuo de mercurio en el río. Sin embargo, la recuperación de los ecosistemas afectados tomará varios años y requerirá procesos técnicos especializados, restauración de áreas degradadas y monitoreo permanente.

