Suscribirse

REGIONES

Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

Durante el operativo fueron neutralizadas tres dragas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 5:21 p. m.
Operación contra la minería ilegal en Caquetá
Operación contra la minería ilegal en Caquetá | Foto: cortesía

Una operación conjunta entre la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Comando Aéreo de Combate 6 permitió un golpe significativo contra la minería ilegal en el municipio de Curillo, Caquetá. La intervención se desarrolló en una zona rural donde, según información oficial, operaban estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro.

Durante el operativo fueron neutralizadas tres dragas tipo cuatro con sus respectivas plataformas, además de seis motores utilizados para la extracción ilegal. Las autoridades reportaron la captura de dos personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía junto con el material incautado.

Operación contra la minería ilegal en Caquetá
Operación contra la minería ilegal en Caquetá | Foto: cortesía

La operación se enmarca en un despliegue sostenido para frenar la expansión de la minería ilegal en la Amazonía, una práctica que ha generado daños ambientales persistentes en la cuenca del río Caquetá. Investigaciones recientes han documentado niveles preocupantes de mercurio en peces de consumo y en comunidades ribereñas, lo que evidencia una exposición crónica que supera parámetros internacionales de seguridad.

El uso de mercurio para separar el oro provoca su transformación en metilmercurio, una sustancia altamente tóxica que se acumula en la cadena alimentaria y afecta a la población, la fauna y los ecosistemas. La contaminación altera hábitats frágiles, destruye zonas de reproducción de peces, erosiona riberas y acelera la pérdida de biodiversidad, lo que compromete la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas y campesinas que dependen del río.

Operación contra la minería ilegal en Caquetá
Operación contra la minería ilegal en Caquetá | Foto: cortesía

Además del impacto ambiental, las autoridades señalaron que las dragas desmanteladas representaban una actividad ilícita altamente rentable. Cada una producía cerca de 132 gramos de oro al mes, equivalentes a más de 54 millones de pesos, recursos que alimentaban economías criminales y fortalecían redes ilegales en la región.

El Ejército destacó que la intervención no solo permitió la destrucción de infraestructura utilizada para actividades extractivas ilegales, sino que también detuvo temporalmente el vertimiento continuo de mercurio en el río. Sin embargo, la recuperación de los ecosistemas afectados tomará varios años y requerirá procesos técnicos especializados, restauración de áreas degradadas y monitoreo permanente.

Operación contra la minería ilegal en Caquetá
Operación contra la minería ilegal en Caquetá | Foto: cortesía

La Décima Segunda Brigada afirmó que continuará desarrollando operaciones para frenar la minería ilegal en Caquetá, en coordinación con autoridades ambientales, judiciales y comunidades locales, con el objetivo de proteger los recursos naturales y garantizar la preservación del territorio amazónico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

2. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

3. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

4. España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

5. Confirman el gigante de Brasil que va por Sebastián Villa: pagaría 8 millones de dólares

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Minería ilegalCaquetáEjército Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.