Grave atentado en Cauca: asesinan a un paciente mientras era trasladado en ambulancia

Cauca vuelve a ser noticia por un violento ataque. Un grupo de hombres armados detuvo una ambulancia en el sector de El Juncal, que se dirigía hacia Popayán, y asesinó al paciente que era trasladado de urgencia.

La víctima había sido herida de bala horas antes en su vivienda.

Testigos aseguran que varios sujetos ingresaron al inmueble y le dispararon sin mediar palabra, lo cual generó temor entre ellos y los demás habitantes de la zona.

En estado crítico, el hombre baleado fue ingresado inicialmente al hospital, donde los profesionales de la salud determinaron que debía ser remitido con urgencia al Hospital Universitario San José de Popayán debido a la gravedad de sus heridas.

Durante el trayecto, y mientras la ambulancia atravesaba el sector de El Juncal, hombres armados salieron al paso del vehículo y abrieron fuego sin previo aviso. El ataque fue fulminante y acabó con la vida del paciente antes de que pudiera recibir la atención médica necesaria.

Los agresores, tras detener la ambulancia, intimidaron al conductor y al equipo médico con sus armas, obligándolos a descender del vehículo. Posteriormente, sacaron el cuerpo de la víctima y lo dejaron abandonado a un costado de la carretera, impidiendo cualquier intento de auxilio.

Luego, bajo amenazas, ordenaron al personal sanitario regresar de inmediato al casco urbano, lo cual generó una situación de terror y desesperación entre quienes presenciaron la escena.

Pese a que el conductor y los paramédicos salieron ilesos físicamente, las autoridades reportaron que sufrieron un fuerte impacto emocional por el violento suceso. Integrantes de la Defensa Civil llegaron horas después al lugar para recuperar el cuerpo y trasladarlo a la morgue del hospital.

Este hecho fue condenado por organismos de derechos humanos y autoridades locales, que lo catalogaron como un grave atentado contra la misión médica y una vulneración al derecho internacional humanitario.