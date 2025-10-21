Habitantes de municipio en Cundinamarca tendrán importante beneficio que los exonera del pago de popular peaje

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó exonerar temporalmente el pago del peaje en la estación Los Patios, una decisión con la que busca proteger el derecho colectivo al uso y disfrute del espacio público en este municipio cundinamarqués.

La decisión se dio tras una acción popular que reclamaba por las condiciones inadecuadas de la vía que transitan a diario, la falta de mantenimiento, señalización y la inseguridad es celebrada por habitantes de La Calera, en Cundinamarca.

Sin embargo, el fallo cobija solamente a los residentes de la zona.

La sentencia de primera instancia, producto de una ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, se dio luego de que la justicia constatara que diferentes entidades nacionales y el concesionario del corredor vial Perimetral de Oriente habrían incurrido en acciones y omisiones que afectaron negativamente a la comunidad local.

La acción popular fue interpuesta por Luis Eduardo Abonado Dávila y María Cecilia Arciniégas, quienes reclamaron que a pesar del pago de los peajes Los Patios y La Cabaña la vía presenta daños, no avisaron un adecuado mantenimiento, tampoco señalización ni medidas que les permitan transitar seguros por allí.

Pero esos no fueron sus únicos argumentos. También adujeron que la ruta se encuentra en una zona de significativa riqueza ambiental e hídrica, con la existencia de cerca de 200 manantiales.

El Tribunal, tras un exhaustivo estudio de la acción popular, determinó que tanto las autoridades responsables como el concesionario a cargo de la administración de la vía incumplieron con garantizar un uso equitativo del espacio público.

Además, el fallo destacó que las tarifas que los habitantes de La Calera tenían que pagar por el peaje representaron una carga desproporcionada, particularmente si se comparaban con los que están obligados a pagar otras comunidades que tienen una vía en condiciones similares a la de Los Patios y quienes sí cuentan con tarifas preferenciales.

Habitantes del sector exigen que se reduzca la tarifa del cobro del peaje de Alto de Los Patios. | Foto: Bogotá Tránsito

El resultado del fallo por la acción popular es que los residentes de La Calera, tanto del casco urbano como de áreas rurales, estarán exentos durante un año del pago del peaje en la estación Los Patios.

Adicionalmente, el Tribunal ordenó la creación de mesas de trabajo que involucren a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el consorcio Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., la Alcaldía de la Calera y las Juntas de Acción Comunal, con el fin de generar espacios de participación para que los vecinos puedan proponer una tarifa diferencial en el peaje La Cabaña.

También exige un estudio en un lapso de tres meses que permita identificar el parque automotor que quedó excluidos del acceso a tarifas preferenciales y el monto exacto en valores pagados en exceso.