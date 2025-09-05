Hablaron profesores de Valeria Afanador: contaron la verdad de cómo desapareció la niña del colegio, en Cajicá

El caso de la muerte de Valeria Afanador ha generado conmoción y tristeza en todo el país. Uno de los interrogantes más grandes es cómo se desapareció, ya que se encontraba al cuidado del colegio cuando todo ocurrió. 18 días después, fue encontrada muerta.

Finalmente, se conoció lo que dijeron los profesores de la niña sobre cómo habría ocurrido todo. Los testimonios fueron revelados por el diario El Tiempo y dejan en evidencia el desespero que se vivió en la institución.

Hacia las 7:00 de la mañana, la directora de curso recibió a la pequeña, tal y como ocurría todos los días. Posteriormente, la niña tuvo su clase de matemáticas. De hecho, la profesora contó que Valeria quiso salir, pero no la dejó.

Valeria Afanador. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ICBFColombia

La siguiente clase fue Communicative English Skills, que es dictada por la directora de curso. “Vale estaba dibujando, era semana de evaluaciones, entonces mientras explicaba las evaluaciones a sus compañeros, ella dibujaba”, contó.

“A Vale, después, también le expliqué lo que debía hacer en su evaluación, le expliqué el primer punto y luego continué acompañando a toda la clase en lo que preguntaran, caminé constantemente por el salón", dijo.

La materia se extendió hasta las 10:05 de la mañana. Tras esto, sonó el timbre del descanso y la menor, según su profesora, salió corriendo. "Yo llamo a Valeria para tomar onces, no me presta atención y se va para el salón de deportes a sacar un balón", dijo.

La maestra finalmente se fue con los otros niños, explicó que este era un comportamiento normal de la pequeña. En el salón de deportes, Valeria se encontró con el profesor de educación física, quien le dejó sacar una pelota y después cerró el sitio.

En ese momento, al parecer, fue cuando se perdió por completo el rastro. La directora de curso indicó que ella estuvo en su zona de vigilancia y hacia las 10:35 a. m., cuando se acabó el descanso, se dirigió al aula. Para ese momento, la niña debía ir a la clase de música, pero nunca llegó.

Valeria Afanador y colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

“Yo me dirigí hacia 1A, donde tenía clase, explicando el proceso de evaluación a los niños de primero. Yo vi pasar unos niños de mi curso, ellos volvieron a pasar y me dijeron: ‘Miss, Valeria no está’”, relató.

Por su parte, el profesor de música se percató de la ausencia y, enseguida, comenzó a buscar a la pequeña junto a los estudiantes, pero no la encontraron.

Cerca de las 11:15 de la mañana, una docente envió un mensaje por la aplicación interna del colegio informando que Valeria Afanador no aparecía. Por ello, iniciaron a buscar, labor que se intensificó cuando sonó el timbre del almuerzo.

Además, revisaron las cámaras de seguridad y observaron lo que hizo Valeria, hasta que, finalmente, llegaron al audiovisual que muestra el momento exacto en el que se perdió.

Al no obtener ninguna pista, finalmente, sonaron las alarmas de evacuación y todos los profesores, estudiantes y demás trabajadores salieron, esto con la esperanza de que la menor de 10 años también lo hiciera, pero nada pasó.

“Nos reunimos en la cancha verde para estar juntos o ver si salía Valeria de su escondite, ya que le gustaba jugar a esconderse”, dijo una profesora.