El pasado viernes 29 de septiembre, un campesino encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña que había desaparecido hacía 18 días, cuendo se encontraba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá.

Si bien el dictamen forense de Medicina Legal indicó que la menor murió por ahogamiento y que su cuerpo no presentaba signos de violencia, aún hay muchas dudas por resolver en este caso.

A propósito, en las últimas horas, Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, hizo un importante anuncio a través de su cuenta en la red social X.

El jurista indicó este jueves, 4 de septiembre, que le hará una solicitud a la Fiscalía General de la Nación.

“Exigimos justicia para Valeria. Pediremos a la @FiscaliaCol imputar a la rectora y a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles este homicidio. Sus graves omisiones le arrebataron la vida. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad”, dijo puntualmente Quintana en la citada red social.

En el círculo rojo, la última vez que Valeria fue vista con vida en su colegio. | Foto: Noticias Caracol

Es de recordar que ayer jueves el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, volvió a lanzar una advertencia al colegio donde estudiaba Valeria.

El mandatario departamental dijo, en medio de una entrevista, que en caso de comprobarse la responsabilidad del colegio en este caso, se verán expuestos a sanciones severas.

“Hay que establecer cuál es ese grado de omisión. Pero Valeria está muerta, ya desafortunadamente no está con nosotros y tuvo que haber sido por algo. Especialmente, por alguna omisión y esa es la omisión que nosotros esperamos detectar en el proceso sancionatorio administrativo y, en caso de que sea necesario, imponer las sanciones más severas frente a esta lamentable situación”, indicó Rey en entrevista con LA FM.