Petro se refirió al caso Valeria Afanador: “Por eso se mueren ‘niñitas’, todavía no sabemos bien por qué, en colegios privados”

El jefe de Estado se refirió al respecto, en medio de la alocución presidencial de este martes, 2 de septiembre.

Redacción Nación
3 de septiembre de 2025, 4:43 p. m.
Gustavo Petro y Valeria Afanador
Gustavo Petro y Valeria Afanador. | Foto: Colprensa y familia de Valeria Afanador, respectivamente.

El viernes 29 de agosto, un campesino halló flotando en el río Frío, en zona rural de Cajicá, Cundinamarca, el cuerpo sin vida de la niña Valeria Afanador, quien tenía 10 años.

La menor, quien tenía síndrome de Down, fue hallada sin vida después de 18 días de búsqueda. La última vez que fue vista fue el pasado 12 de agosto, cuando estaba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá, Cundinamarca.

Si bien, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó el dictamen forense sobre Valeria e indicó que murió por ahogamiento y que no le hallaron signos de violencia física en el cuerpo y que sus prendas de vestir no tenían desgarros, ni cortes, aún quedan muchas dudas al respecto.

Gobernador de Cundinamarca advirtió posible cierre del colegio de Valeria Afanador tras investigación.
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió posible cierre del colegio de Valeria Afanador, tras investigación. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: ( Gimnasio Campestre Los Laureles) y (Tomada de redes sociales)

Precisamente, este martes, 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso de Valeria. Lo hizo en medio de su alocución presidencial.

“No todo lo privado es negocio, aclaro, pero sí la mayor parte. Por eso se mueren ‘niñitas’, todavía no sabemos bien por qué, en colegios privados. Y violan. Porque allí no hay una mentalidad de función social, sino un negocio. En muchos colegios privados existe la función social, entonces no los podemos criticar a todos como si fueran lo mismo. Pero sí tener mucho cuidado el Ministerio de Educación, porque debe hacer la investigación del jardín ese de educación especial en Cajicá, y otros. Porque esa niñita murió fue ahí, parece, en el colegio. Y eso significa codicia en cambio de vida”, dijo puntualmente Petro en su alocución de este martes.

El dictamen de Medicina Legal

En el dictamen de Medicina Legal, entregado a la Fiscalía, también se indicó que Valeria aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias.

“La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes”, se agregó en el dictamen.

Por último, se informó en el dictamen presentado el pasado lunes, 1 de septiembre, que Medicina Legal continuará con estudios adicionales “con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que con los investigadores de campo”.

