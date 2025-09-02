Confidenciales
Presidente Petro ordenó investigar el colegio de Valeria Afanador
El jefe de Estado pidió la intervención del Ministerio de Educación para esclarecer lo sucedido con la menor de edad.
En la alocución presidencial de este 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la desaparición y muerte de Valeria Afanador.
La menor de 10 años, después de 18 días de intensa búsqueda, fue hallada sin vida en el río Frío, en la zona rural de Cajicá, a 346 metros de distancia su colegio.
Para el jefe de Estado, el Ministerio de Educación debe avanzar en las averiguaciones para esclarecer lo que ocurrió con la víctima.
“Debe hacer la investigación del jardín de educación especial, en Cajicá, porque esa niñita murió fue ahí, parece, en el colegio. Eso significa codicia en cambio de vida”, dijo el primer mandatario.
