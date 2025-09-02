Suscribirse

Presidente Petro ordenó investigar el colegio de Valeria Afanador

El jefe de Estado pidió la intervención del Ministerio de Educación para esclarecer lo sucedido con la menor de edad.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 1:34 a. m.
Presidente Gustavo Petro y Valeria Afanador.
Presidente Gustavo Petro y Valeria Afanador. | Foto: Presidencia/API.

En la alocución presidencial de este 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la desaparición y muerte de Valeria Afanador.

La menor de 10 años, después de 18 días de intensa búsqueda, fue hallada sin vida en el río Frío, en la zona rural de Cajicá, a 346 metros de distancia su colegio.

Contexto: Este es el documento de los padres de Valeria Afanador buscando suspender las clases del colegio donde estudiaba la menor

Para el jefe de Estado, el Ministerio de Educación debe avanzar en las averiguaciones para esclarecer lo que ocurrió con la víctima.

“Debe hacer la investigación del jardín de educación especial, en Cajicá, porque esa niñita murió fue ahí, parece, en el colegio. Eso significa codicia en cambio de vida”, dijo el primer mandatario.

