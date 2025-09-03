Manuel Afanador, papá de Valeria Afanador, volvió a hablar en las últimas horas sobre la muerte de su hija, quien fue encontrada sin vida después de 18 días en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca.

El Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio de la niña, está en el ojo del huracán, ya que ella estaba bajo su cuidado cuando desapareció el pasado 12 de agosto.

El colegio está en el ojo del huracán por lo que pasó con la niña. | Foto: Foto 1: Gimnasio Campestre Los Laureles / Foto 2: Bomberos de Cundinamarca

Por ello, la familia de Valeria, en especial su papá, han exigido una exhaustiva investigación y que se apliquen las sanciones que sean necesarias, incluso si esto lleva al cierre del sitio.

“Esas medidas ya las tomarán las autoridades correspondientes, como el Ministerio de Educación y posiblemente la Gobernación, pero habrá que tomar las acciones pertinentes para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir”, señaló en diálogo con la emisora Blu Radio.

En su caso, según dijo, ya tomaron una decisión con su esposa, teniendo en cuenta que Valeria estudiaba allí junto a sus otros hermanos: los menores fueron sacados de la institución.

“Nosotros acabamos de retirar a los trillizos también del colegio. Allá estudiaban los cuatro, pero ya los niños no van a seguir”, comentó.

Por otra parte, Manuel dejó en claro que, más allá del informe de Medicina Legal sobre la causa de la muerte de su hija, sigue pensando en que hay un tercero involucrado en todo lo que pasó.

La pequeña se encontraba en la institución cuando desapareció. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

No obstante, remarcó que todo por ahora es materia de investigación, por lo que espera que las autoridades lleguen al fondo del caso, ya que esto se suma a las dos heridas que fueron encontradas en el cuerpo de la pequeña.

“Yo me mantengo en la posición de que mi hija no salía sola del colegio. Los videos y todo demuestran un comportamiento de que alguien la estuviera llamando desde la parte de afuera del colegio”, comentó.

Asimismo, el hombre reconoció que pasaron varias veces por la zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo, pero nunca hallaron señal alguna de que ella estuviera ahí.

Incluso, después del hallazgo, ha vuelto a ir al sitio para intentar obtener alguna pista de lo que pasó con su hija.

El progenitor de la menor reiteró que junto a su abogado, Julián Quintana, seguirán trabajando para que al colegio se le impongan las respectivas sanciones.

Además, mencionó que no descansará hasta que se conozca en su totalidad qué fue lo que ocurrió con Valeria.