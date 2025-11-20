Nación

Ideam advierte lluvias fuertes con tormentas eléctricas durante este jueves 20 de noviembre: conozca cómo estará el clima

La institución entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

20 de noviembre de 2025, 11:36 a. m.