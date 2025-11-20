Nación
Ideam advierte lluvias fuertes con tormentas eléctricas durante este jueves 20 de noviembre: conozca cómo estará el clima
La institución entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Bogotá y otras ciudades principales durante este jueves, 20 de noviembre.
De acuerdo con la institución, se prevé que a lo largo de la jornada haya abundante nubosidad con precipitaciones de moderadas a fuertes, que incluso pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas.
Esta situación se presentará en la plataforma marítima y sectores continentales del Pacífico, así como zonas de la región Andina, Caribe (centro y sur) y Amazonía (occidente y oriente). Además, en gran parte de la Orinoquía prevalecerán las condiciones secas, aunque no se descartan lluvias sectorizadas, especialmente hacia el flanco occidental y sur.
Para el mar Caribe, principalmente en la zona central y occidental, así como algunas áreas costeras, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, se estiman posibles precipitaciones sectorizadas y puntuales.
Los acumulados de lluvia más significativos son probables en sectores de Bolívar, Magdalena, sur y oriente de Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca. Este mismo panorama estará en Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, Meta, Casanare y Guainía.
En el caso de Bogotá, en la mañana se prevé cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan lloviznas ocasionales en el sur.
En horas de la tarde se prevé cielo mayormente nublado con lluvias sectorizadas, principalmente en el norte y occidente de la capital. Además, la temperatura máxima de hoy podría sobrepasar los 19 °C.
Finalmente, en la noche se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, pero no se descartan lluvias ligeras puntuales en el sur y oriente de la ciudad.
Conozca cómo estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: Aunque durante gran parte de la jornada se mantendrán condiciones secas con cielo entre ligera y parcialmente nublado, no se descartan algunas lluvias ocasionales al finalizar la tarde o en los inicios de la noche. (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con persistencia de tiempo seco; sin embargo, son posibles lluvias esporádicas al finalizar la tarde o en la noche. (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lloviznas o lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y la noche. (T. máx.: 26 °C).
- Tunja: Predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Después de una mañana y tarde mayormente secas, se incrementará la nubosidad con probables lluvias de variada intensidad. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Condiciones mayormente nubladas con lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C).