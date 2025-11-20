Suscribirse

Nación

Ideam advierte lluvias fuertes con tormentas eléctricas durante este jueves 20 de noviembre: conozca cómo estará el clima

La institución entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
20 de noviembre de 2025, 11:36 a. m.
Invierno en Bogota lluvias fenomeno de la Niña Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Se esperan lluvias en Bogotá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Bogotá y otras ciudades principales durante este jueves, 20 de noviembre.

De acuerdo con la institución, se prevé que a lo largo de la jornada haya abundante nubosidad con precipitaciones de moderadas a fuertes, que incluso pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Invierno Lluvia. Foto: Jeimi Villamizar / Semana
El pronóstico de lluvias en Colombia. | Foto: Foto: Jeimi Villamizar / Semana

Esta situación se presentará en la plataforma marítima y sectores continentales del Pacífico, así como zonas de la región Andina, Caribe (centro y sur) y Amazonía (occidente y oriente). Además, en gran parte de la Orinoquía prevalecerán las condiciones secas, aunque no se descartan lluvias sectorizadas, especialmente hacia el flanco occidental y sur.

Para el mar Caribe, principalmente en la zona central y occidental, así como algunas áreas costeras, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, se estiman posibles precipitaciones sectorizadas y puntuales.

Contexto: Prepárese antes de salir este jueves; Ideam entrega el pronóstico del clima para el 20 de noviembre en Bogotá

Los acumulados de lluvia más significativos son probables en sectores de Bolívar, Magdalena, sur y oriente de Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca. Este mismo panorama estará en Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, Meta, Casanare y Guainía.

En el caso de Bogotá, en la mañana se prevé cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan lloviznas ocasionales en el sur.

lluvias en Bogotá
Lluvias en Bogotá. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En horas de la tarde se prevé cielo mayormente nublado con lluvias sectorizadas, principalmente en el norte y occidente de la capital. Además, la temperatura máxima de hoy podría sobrepasar los 19 °C.

Finalmente, en la noche se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, pero no se descartan lluvias ligeras puntuales en el sur y oriente de la ciudad.

Contexto: Ideam alerta sobre el clima en Colombia durante esta semana: así será el comportamiento hasta el 21 de noviembre

Conozca cómo estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: Aunque durante gran parte de la jornada se mantendrán condiciones secas con cielo entre ligera y parcialmente nublado, no se descartan algunas lluvias ocasionales al finalizar la tarde o en los inicios de la noche. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con persistencia de tiempo seco; sin embargo, son posibles lluvias esporádicas al finalizar la tarde o en la noche. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lloviznas o lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y la noche. (T. máx.: 26 °C).
  • Tunja: Predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Después de una mañana y tarde mayormente secas, se incrementará la nubosidad con probables lluvias de variada intensidad. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Condiciones mayormente nubladas con lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La historia del otro homicidio de alias el Costeño, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

2. Estado colombiano recuperó cinco objetos arqueológicos del galeón San José, en Cartagena de Indias

3. EE. UU. se sigue armando: ampliará su arsenal hipersónico y bélico de “máxima letalidad” para ir a la par de Rusia y China

4. La respuesta certera de equipo a James Rodríguez para su fichaje: “Les puedo decir”

5. Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 20 de noviembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Clima en Colombia Pronóstico del climaIdeam

Noticias Destacadas

Objetos recuperados del galeón San José

Estado colombiano recuperó cinco objetos arqueológicos del galeón San José, en Cartagena de Indias

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de menores en un bombardeo de las FF.MM.

Bombardeos y niños: ¿violan las fuerzas militares y el presidente Petro el DIH? Esto piensa el Consejo de Generales

Redacción Semana
Mary Luz Herrán y Gustavo Petro.

Así respondió la exesposa de Petro al enterarse de la visita del presidente a un burdel en Portugal: “Hipocresía andante”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.