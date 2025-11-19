El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambios Climático (Idiger) entregó el pronóstico del clima para el 20 de noviembre en Bogotá, con información relevante para quienes planean salir a la ciudad. De acuerdo con la entidad, la temperatura mínima prevista es de 10 °C, mientras que la madrugada y la mañana tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Durante las primeras horas del día podrían presentarse lluvias ligeras y de corta duración, principalmente en zonas cercanas a los cerros orientales. En el resto de la ciudad se espera que predomine el tiempo seco, sin reportes de lluvias significativas ni cambios abruptos en la temperatura.

Es importante resaltar que existe la posibilidad de lloviznas ligeras y de corta duración en las primeras horas, concentradas cerca de los cerros orientales. Este fenómeno puede afectar únicamente algunas localidades, mientras que la mayoría de la ciudad permanecerá seca.

Con una mínima de 10 °C, los habitantes y visitantes de la capital deben tener en cuenta que las primeras horas del día pueden sentirse frías, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Este contraste entre la mañana fresca y el resto del día es característico de Bogotá, cuya altitud genera temperaturas bajas en la madrugada y mañanas templadas

Lo que debe tener en cuenta para la jornada

Aunque la mayor parte de la ciudad se espera con tiempo seco, las lluvias ligeras cerca de los cerros orientales pueden hacer que sea conveniente llevar un paraguas pequeño o plegable si va a transitar por esas zonas en la mañana. Además, usar ropa que proteja del frío, como chaquetas livianas o suéteres, ayuda a mantener la temperatura corporal estable durante las primeras horas del día.

Quienes planeen desplazamientos matutinos, ya sea caminando, en bicicleta o en transporte público, también podrían considerar prever un poco más de tiempo de viaje, especialmente cerca de zonas con posibles lloviznas.

Las actividades como caminatas, trabajo al aire libre o desplazamiento entre localidades no deberían verse afectadas por precipitaciones significativas, pues el pronóstico oficial marca simplemente un cielo nublado.

Aunque no se reportaron alertas especiales para la tarde o la noche, es recomendable mantenerse informado a través de los boletines del Idiger, especialmente si se viene en zonas cercanas a los cerros orientales, donde el riesgo de lluvias ligeras por la mañana es más alto.

Esa entidad publica diariamente pronósticos del clima que permiten a los ciudadanos conocer cambios de último minuto en las condiciones del tiempo.