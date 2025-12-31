Nación

Así estará el clima en Colombia este 31 de diciembre, el último día del año, según el Ideam

Se esperan precipitaciones en varias zonas del país.

Danna Valeria Figueroa Rueda

31 de diciembre de 2025, 12:05 p. m.
El Ideam pronostica predominio de tiempo seco. Foto: Getty Images/Montaje:Semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio el pronóstico del clima para este miércoles 31 de diciembre, el último día de 2025, destacando alertas por incendios, deslizamientos, crecientes súbitas y condiciones de viento y oleaje en varias regiones del país.

En cuanto a incendios, 431 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. De estos, 169 están en alerta roja, con Cundinamarca, Boyacá y Santander concentrando la mayor cantidad de municipios más afectados, con 41, 36 y 28, respectivamente.

Por su parte, 84 municipios presentan alerta por deslizamientos, de los cuales 25 se encuentran en alerta roja, con Chocó reportando 15 municipios en esta categoría, mientras que Cauca y Meta tienen tres municipios cada uno y Caldas dos.

En materia de alertas hidrológicas, el Ideam indicó que hay riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en diferentes cuencas del país. En la región Pacífico hay 11 alertas amarillas; en Magdalena-Cuca, una alerta roja, una roja puntual y cuatro amarillas; en el Caribe, cuatro amarillas; en Amazonas y Orinoco, dos amarillas en cada región.

Lo que debe esperar para hoy

Para el resto del día se espera un predominio de cielo parcialmente nublado con lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados de precipitación se prevén en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, sur de La Guajira, Santander, Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, Tolima, Eje Cafetero, Huila, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés, algunas acompañadas de tormentas eléctricas. En el archipiélago se espera tiempo seco durante la jornada.

En Bogotá, el clima será principalmente seco. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde podrían presentarse lluvias ligeras en localidades del sur como Bosa, Usme y Ciudad Bolívar.

Para la noche se espera tiempo seco, con cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 °C de mínima y 20 a 21 °C de máxima.

En otras ciudades principales, el Ideam pronostica predominio de tiempo seco. En Barranquilla y Cartagena, el cielo se mantendrá ligeramente nublado, con máximas de 33 °C y 32 °C, respectivamente. Medellín tendrá cielo parcial a mayormente nublado, con probables lluvias ligeras a moderadas por la noche y temperatura máxima de 29 °C.

Tunja y Bucaramanga tendrán condiciones similares, con máximas de 19 °C y 28 °C, y algunas lluvias sectorizadas. En Cali, se espera cielo parcialmente nublado y no se descartan lluvias ligeras a moderadas durante la noche, con temperatura máxima de 28 °C.

