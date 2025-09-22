Suscribirse

Nación

Ideam anticipa fuertes lluvias en varias zonas de Colombia: pronóstico del clima para este lunes 22 de septiembre

La institución entregó el reporte de lo que será el clima en diferentes regiones durante esta jornada.

Redacción Nación
22 de septiembre de 2025, 11:55 a. m.
Lluvia
Lluvia en varias zonas del país. | Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima en el país para este lunes 22 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la institución, se prevén precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones Pacífica, Caribe, Andina y sectores dispersos de la Orinoquia y Amazonia.

Lluvias en Colombia este puente de agosto.
La institución entregó el más reciente reporte de la institución. | Foto: 123rf

En cuanto a los mayores acumulados de lluvias, se espera que estos se registren en zonas de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío Risaralda, Antioquia, occidente de Boyacá, Vichada, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Contexto: Clima en septiembre del 2025: Ideam responde cómo será el tiempo en las diferentes regiones del país

De igual forma, el Ideam advierte que habrá lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas del Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Huila y Meta. En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias de intensidad variada.

En cuanto a Bogotá, la entidad indicó que en la madrugada hubo condiciones secas con cielo mayormente nublado. Ya en la mañana, se estima que predomine el tiempo seco con cielo de parcial a mayormente nublado.

Foto de referencia de las lluvias en Bogotá
Foto de referencia de las lluvias en Bogotá | Foto: Getty Images

Para las horas de la tarde, el Ideam indicó que se esperan lluvias ligeras y lloviznas en el sur, norte y occidente de la capital del país, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Usme.

Finalmente, en la noche se prevén posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad.

Contexto: Hallan cuerpo de un joven en las obras del Metro de Bogotá; la Fiscalía investiga

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: se espera lluvias de variada intensidad en distintas horas del día. (T. máx.:34 °C).
  • Cartagena: se prevé presencia de nubosidad variable y lluvias en las diferentes jornadas. (T. máx.: 34 °C).
  • Medellín: se espera cielo mayormente nublado, con posibles lluvias de intensidad variada durante la tarde y noche. (T. máx.: 31 °C).
  • Tunja: se estima una jornada con cielo de parcial a mayormente nublado y condiciones secas. (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: se pronostica cielo mayormente nublado con posible ocurrencia de lluvias en la noche. (T. máx.: 29 °C).
  • Cali: se prevé cielo parcialmente nublado durante el día, con posibles lloviznas en la noche. (T. máx.: 30 °C).

Por otra parte, el Ideam precisó que hay 507 municipios que se encuentran en algún nivel de alerta por posibles deslizamientos. De este total, 98 están en alerta roja, la mayoría se encuentran en Antioquia, Chocó, Meta y Boyacá.

Noticias Destacadas

