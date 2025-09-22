Nación
Ideam anticipa fuertes lluvias en varias zonas de Colombia: pronóstico del clima para este lunes 22 de septiembre
La institución entregó el reporte de lo que será el clima en diferentes regiones durante esta jornada.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima en el país para este lunes 22 de septiembre de 2025.
De acuerdo con la institución, se prevén precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones Pacífica, Caribe, Andina y sectores dispersos de la Orinoquia y Amazonia.
En cuanto a los mayores acumulados de lluvias, se espera que estos se registren en zonas de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío Risaralda, Antioquia, occidente de Boyacá, Vichada, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y Atlántico.
De igual forma, el Ideam advierte que habrá lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas del Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Huila y Meta. En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias de intensidad variada.
En cuanto a Bogotá, la entidad indicó que en la madrugada hubo condiciones secas con cielo mayormente nublado. Ya en la mañana, se estima que predomine el tiempo seco con cielo de parcial a mayormente nublado.
Para las horas de la tarde, el Ideam indicó que se esperan lluvias ligeras y lloviznas en el sur, norte y occidente de la capital del país, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Usme.
Finalmente, en la noche se prevén posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: se espera lluvias de variada intensidad en distintas horas del día. (T. máx.:34 °C).
- Cartagena: se prevé presencia de nubosidad variable y lluvias en las diferentes jornadas. (T. máx.: 34 °C).
- Medellín: se espera cielo mayormente nublado, con posibles lluvias de intensidad variada durante la tarde y noche. (T. máx.: 31 °C).
- Tunja: se estima una jornada con cielo de parcial a mayormente nublado y condiciones secas. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: se pronostica cielo mayormente nublado con posible ocurrencia de lluvias en la noche. (T. máx.: 29 °C).
- Cali: se prevé cielo parcialmente nublado durante el día, con posibles lloviznas en la noche. (T. máx.: 30 °C).
Por otra parte, el Ideam precisó que hay 507 municipios que se encuentran en algún nivel de alerta por posibles deslizamientos. De este total, 98 están en alerta roja, la mayoría se encuentran en Antioquia, Chocó, Meta y Boyacá.