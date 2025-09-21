Suscribirse

En las obras del Metro de Bogotá hallan cuerpo de un joven; Fiscalía investiga

Por ahora es incierta la identidad de la víctima, pero su cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego.

Redacción Semana
21 de septiembre de 2025, 11:20 p. m.
Así avanza la obra del Metro de Bogotá.
Obra del Metro de Bogotá. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @CarlosFGalan

A la compleja situación de inseguridad que se vive en Bogotá, ahora se suma las obras del Metro de la ciudad, como el escenario en donde las últimas horas las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un joven, que aún no ha sido identificado y las autoridades investigan lo que habría detrás de su muerte.

Desde la Policía de Bogotá indicaron que la víctima sería un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, registraba “una herida en la cabeza con arma de fuego” y el hecho fue atendido sobre las 10:30 p.m. del barrio Tintalito II, en la localidad de Kennedy, sur de la capital.

Aunque el hallazgo fue reportado a la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso fue asignado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes ahora se harán cargo de empezar una indagación sobre este nuevo hecho violento, mientras que Medicina Legal entrega los resultados de la necropsia.

Luego de varios análisis, Medicina Legal determinó que el elemento que causó la muerte fue talio. Por las circunstancias en que se dio “corresponde a un homicidio”.
El CTI de la Fiscalía espera los resultados de la necropsia de Medicina Legal para avanzar en la investigación. | Foto: colprensa

Por ahora, ni la Fiscalía ni la Policía de Bogotá han entregado alguna hipótesis sobre este hecho, pero las primeras versiones indicarían que la víctima estaba acompañado de otras personas que ingresaron a las obras del megaproyecto que se adelanta en la ciudad.

Aunque la Policía de Bogotá anunció un dispositivo con más de 2.000 uniformados para reforzar la seguridad durante la celebración de Amor y Amistad, ninguna autoridad competente ni la seguridad del proyecto se habrían percatado del caso que tiene consternados a los habitantes de esa zona en la capital del país.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
La alcaldía de Carlos Fernando Galán anunció un dispositivo especial para Amor y Amistad, misma fecha en la que encontraron el cuerpo del hombre en las obras del Metro. | Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

El CTI de la Fiscalía buscará declaraciones de los vecinos del sector, recogerá todos los videos de las cámaras de seguridad que estén en el lugar de los hechos y empezarán a utilizar todas las herramientas técnicas para descifrar este nuevo caso que deja en entredicho la seguridad en la ciudad.

El análisis de datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá también ha dejado en evidencia que este año, se han incrementado los homicidios, pasando de 102 casos en abril de 2024, a 115 asesinatos en el mismo mes de este año.

