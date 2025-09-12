Ideam anticipa “lluvias más intensas” este 13 y 14 de septiembre de 2025: así estará el clima este fin de semana por departamentos

Sábado 13 de septiembre

Se prevé una disminución de la nubosidad y lluvias de manera generalizada en el territorio colombiano, especialmente marcada sobre las regiones Orinoquía y Amazonía. En el territorio marítimo, se espera persistencia de las condiciones nubosas y de precipitación con respecto al día anterior.

El mapa del Ideam con el pronóstico del clima para este 13 de septiembre de 2025. | Foto: Ideam

Las lluvias del día se esperan en los departamentos de La Guajira, norte de Magdalena, sur de Bolívar, Córdoba, norte y sur de Cesar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, occidente de Cauca, centro de Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío, norte de Tolima, Santander, oriente de Guainía, oriente de Vaupés y oriente de Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera nubosidad variable con precipitaciones de variada intensidad a lo largo del día.

Domingo 14 de septiembre

Se espera un incremento en los acumulados de precipitación sobre el Océano Pacífico colombiano y en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazónica y Andina. Así como, en el mar Caribe y la Región Caribe. Las lluvias más intensas del día se concentrarían en los departamentos de Chocó, occidente de Valle del Cauca, occidente de Cauca, sur de La Guajira, Cesar, norte de Norte de Santander, Santander, sur de Cundinamarca, occidente de Antioquia.

El mapa del Ideam con el pronóstico del clima para este 14 de septiembre de 2025. | Foto: Ideam

Precipitaciones de menor intensidad pueden presentarse de manera generalizada en la región de Orinoquía, en el oriente de la región Amazónica y en el norte y centro de la Andina. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé abundante nubosidad con lluvias, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, finalizando este fin de semana.

Viernes

Finalizando el día de hoy, se prevén condiciones de cielo entre parcial a mayormente nublado, los mayores acumulados de lluvias podrían presentarse en las regiones Pacífica y Caribe, incluyendo la zona marítima alrededor de estas.

Las lluvias más intensas, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas se esperan en el centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, norte y sur de Córdoba, norte y occidente de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, occidente de Cauca, centro de Nariño, occidente de Norte de Santander, norte de Santander, Amazonas, Vaupés, sur y occidente de Guaviare, y oriente de Caquetá.