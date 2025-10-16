Bogotá

IDRD responde tras revelación de SEMANA sobre polémica licitación de seguridad: “No se establecieron condiciones restrictivas”; Procuraduría puso la lupa

Tras la revelación de SEMANA sobre la millonaria licitación del IDRD por unos $140.000 millones, la entidad distrital defendió la transparencia del proceso. La Procuraduría citó una mesa técnica para revisar el caso.

Cristian Felipe Cubillos Contreras Periodista digital. Editor web en SEMANA

17 de octubre de 2025, 1:51 a. m.