Bogotá

IDRD responde tras revelación de SEMANA sobre polémica licitación de seguridad: “No se establecieron condiciones restrictivas”; Procuraduría puso la lupa

Tras la revelación de SEMANA sobre la millonaria licitación del IDRD por unos $140.000 millones, la entidad distrital defendió la transparencia del proceso. La Procuraduría citó una mesa técnica para revisar el caso.

Cristian Felipe Cubillos Contreras

Cristian Felipe Cubillos Contreras

Periodista digital. Editor web en SEMANA

17 de octubre de 2025, 1:51 a. m.
Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD)
Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) | Foto: Tomado de bogota.gov.co / API

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) emitió un comunicado en el que defendió la transparencia y legalidad del proceso adelantado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Al tiempo, la Procuraduría General de la Nación anunció que hará seguimiento al proceso de contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

En su pronunciamiento, el IDRD aseguró que “la definición de las condiciones de participación en todos sus procesos responde a las necesidades propias de su misionalidad y se rige por los principios de selección objetiva, responsabilidad, transparencia y pluralidad de oferentes”.

Contexto: Tras revelación de SEMANA, se suspendió la millonaria licitación del IDRD por más de $140.000 millones

Según el documento, las condiciones del proceso fueron estructuradas para garantizar la participación en igualdad de condiciones y permitir la libre concurrencia de las empresas interesadas. Además, la entidad explicó que, por la naturaleza de esta modalidad, la evaluación de los participantes está a cargo de la Bolsa Mercantil, la cual habilita a los oferentes que cumplan los requisitos antes de realizar la rueda de negociación en la que se seleccionará al operador con el mejor precio.

La Procuraduría le puso la lupa al tema y citó a una mesa técnica entre las partes | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“El IDRD ha promovido la libre concurrencia para asegurar que todas las empresas interesadas puedan participar en el proceso de contratación”, señaló la entidad, al tiempo que recalcó que “en ningún caso se establecieron condiciones restrictivas con fines excluyentes” y que cualquier empresa con experiencia y capacidad puede presentar su propuesta.

Contexto: Procuraduría entra en juego y cita mesa técnica por la licitación del IDRD: “Con el propósito de exponer los hechos”

El pronunciamiento se conoce luego de que la Procuraduría citara a una mesa técnica este viernes, 16 de octubre, para revisar el proceso, en medio de cuestionamientos sobre la millonaria licitación por unos $140.000 millones.

