Bogotá

Tras revelación de SEMANA, se suspendió la millonaria licitación del IDRD por más de $140.000 millones

Luego de las denuncias del gremio de seguridad privada y la intervención de la Alcaldía, el polémico proceso fue suspendido. IDRD se pronunció.

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 11:31 p. m.
Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD)
Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD). | Foto: Tomado de bogota.gov.co / API

Después de que SEMANA revelara los cuestionamientos al millonario contrato de seguridad privada del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), el proceso se suspendió este jueves, 16 de octubre. La licitación, por más de 140.000 millones de pesos, presuntamente iba a ser adjudicada a un único oferente, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en los pliegos y reclamos del sector por supuesta falta de pluralidad.

SEMANA supo que la administración del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, pidió explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo con el proceso, lo que llevó a su suspensión mientras se revisan las condiciones y actuaciones de la entidad.

Contexto: El millonario contrato de seguridad del IDRD, en la mira: ¿está en problemas?

El gremio de Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS), que agrupa a las empresas de seguridad privada, había advertido sobre el caso en una carta enviada a la Bolsa Mercantil de Colombia. En el documento, conocido por esta revista, se lee: “El MCP se ha convertido en un escenario de lavado de activos mediante el cual entidades estatales crean pliegos sastre para que solo una empresa quede habilitada”.

En otro aparte, el gremio advierte que “los miembros de la junta directiva no estarían cumpliendo sus deberes como administradores ni como buenos hombres de negocios si permiten que continúe este proceso que se sabe que es corrupto”.

Consultado por SEMANA, el IDRD indicó que, hasta el momento, no ha recibido quejas o peticiones formales relacionadas con el proceso. La entidad señaló que, tras la publicación de este medio, inició una verificación interna con las áreas jurídica y de contratación para establecer si existen solicitudes o reclamos pendientes.

Por ahora, el balón quedó en el aire… y el contrato, en el congelador.

