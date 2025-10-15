Suscribirse

Confidenciales

El millonario contrato de seguridad del IDRD, en la mira: ¿está en problemas?

SEMANA conoció que el polémico proceso de contratación del IDRD, por más de 140.000 millones de pesos, podría adjudicarse a un único oferente, pese a los reclamos del sector.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 11:57 p. m.
Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD)
Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (imagen ilustrativa) | Foto: Tomado de bogota.gov.co / API

SEMANA supo que el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) está a punto de adjudicar —por segunda vez— su multimillonario contrato de seguridad privada, esta vez a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. El negocio, que superaría los 140.000 millones de pesos, ha generado todo tipo de interrogantes por la presunta falta de pluralidad en el proceso y los requisitos que parecen hechos — según le dieron a este medio— a la medida.

De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, el IDRD republicó la licitación hace pocos días con varias modificaciones y respuestas oficiales, pero solo un oferente habría quedado habilitado para quedarse con el jugoso contrato, curiosamente, el mismo que ya ha operado para la entidad.

Empresas interesadas y gremios del sector han elevado reclamos, alertando sobre condiciones “cerradas” que impiden la competencia. Entre los requisitos más polémicos figuran la exigencia de “vehículos con características muy precisas” —de servicio público y placa blanca— y una póliza de responsabilidad civil extracontractual superior a 2.500 salarios mínimos, que además “desconocería” lo establecido en el Decreto 356 de 1994.

¿Se convertirá la fórmula del único oferente en la nueva costumbre de la Bolsa Mercantil?, se preguntan dentro y fuera de la entidad distrital. En el IDRD, por ahora, todo parece indicar que el balón sigue en juego… pero con solo un jugador en la cancha.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ella es Valentina Castro, la colombiana que se lució en el desfile de Victoria’s Secret: Este es el video de su pasarela

2. Argentina apagó el sueño de la Selección Colombia: otro baño de agua fría en el Mundial Sub-20

3. Joel Canchimbo rompe en llanto por salir lesionado ante Argentina: video sacude el Mundial Sub-20

4. Karol G brilló en el ‘show’ de Victoria’s Secret; se convirtió en un ángel y enamoró a miles

5. Estos son los latinos que van por el Guante de Oro 2025: Colombia quedó fuera

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Confidenciales SemanaBogotáIDRD

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.