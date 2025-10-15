El millonario contrato de seguridad del IDRD, en la mira: ¿está en problemas?

SEMANA supo que el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) está a punto de adjudicar —por segunda vez— su multimillonario contrato de seguridad privada, esta vez a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. El negocio, que superaría los 140.000 millones de pesos, ha generado todo tipo de interrogantes por la presunta falta de pluralidad en el proceso y los requisitos que parecen hechos — según le dieron a este medio— a la medida.

De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, el IDRD republicó la licitación hace pocos días con varias modificaciones y respuestas oficiales, pero solo un oferente habría quedado habilitado para quedarse con el jugoso contrato, curiosamente, el mismo que ya ha operado para la entidad.

Empresas interesadas y gremios del sector han elevado reclamos, alertando sobre condiciones “cerradas” que impiden la competencia. Entre los requisitos más polémicos figuran la exigencia de “vehículos con características muy precisas” —de servicio público y placa blanca— y una póliza de responsabilidad civil extracontractual superior a 2.500 salarios mínimos, que además “desconocería” lo establecido en el Decreto 356 de 1994.