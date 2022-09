Importante | Soat en estado crítico en Colombia: aunque es obligatorio, conductores no quieren pagarlo y aseguradoras no aguantan más

En Colombia, los conductores de vehículos automotores deben cumplir con una reglamentación básica en cuanto a documentos: la licencia de conducción, la revisión técnico-mecánica al día y una póliza vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Sin embargo, como se dice popularmente, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. En ese sentido, no es raro que las autoridades de tránsito se encuentren con casos en los que la persona que maneja el vehículo no cuenta con una licencia de conducción o sus papeles no están en regla. Precisamente, uno de los escenarios más frecuentes implica la no posesión de un Soat vigente.

Pero la evasión del Soat va más allá de solo el riesgo de ser sorprendido por las autoridades en carretera y que procedan con el respectivo comparendo e inmovilización del vehículo. El hecho de que esta póliza sea obligatoria en todo el territorio nacional tiene una razón: cubrir los gastos referentes a cualquier daño físico que haya sufrido una o varias personas en un accidente de tránsito. Dentro de su margen de acción se incluyen los gastos médicos y de transporte, incapacidades permanentes e indemnizaciones por muerte o servicios funerarios.

Sin embargo, las aseguradoras, a través del gremio Fasecolda, volvieron a dar mensajes de preocupación ante la situación que se presenta alrededor del Soat, el cual está preso en la evasión, el fraude, la alta accidentalidad, el incremento del parque automotor de motocicletas -que son las que más se accidentan- y las bajas tarifas para cubrir todas las necesidades que ampara este seguro.

Según expresó el presidente de Fasecolda Miguel Gómez, en el marco de la Convención Internacional de Seguros 2022 Protegemos el futuro del país, la situación ha llevado a que el Soat, “que salva vidas”, esté peligrosamente en cuidados intensivos, por culpa del “fracaso de las políticas públicas de transporte”.

El directivo gremial fue enfático en recordar que los tres factores que tienen en “cuidados intensivos” al Soat son la alta accidentalidad, la evasión y los fraudes. “Ese seguro está en una situación crítica”, afirmó Gómez, al decir que la evasión es “una de las problemáticas, ya que el 47 % de los vehículos en el país no cuentan con Soat”.

Las cifras resultan alarmantes. Actualmente, de los 17 millones de vehículos que circulan en Colombia, solamente 9,3 millones cuentan con Soat vigente. Teniendo presente que el 61 % de las motos no adquieren este importante seguro.

El Soat cubre los gastos médicos de las personas involucradas en accidentes de tránsito. (Imagen de referencia). - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Un Soat que sea efectivo”

A propósito del escenario crítico que afronta el Soat, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, envió un video a esa misma convención explicando que el gobierno de Gustavo Petro busca “hacer un Soat que sea efectivo”.

“Creo que vamos a poder formular una propuesta que haga que sea viable otra vez para el sistema de seguros emitir el Soat”, comentó Ocampo, en referencia a la evasión y el uso indebido que se le ha dado al Soat.

La alta accidentalidad, otro de los grandes problemas, deja cifras que preocupan a todos. A julio del presente año, en el país se presentaron cerca de 440.000 heridos, cifra que se duplicaría al finalizar el año. “Vamos a terminar el año por encima de 900.000 heridos”, advirtió el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez.

En ese mismo periodo de tiempo se contabilizaron 4.440 muertos en accidentes de tránsito en las vías colombianas. Para finalizar el año el líder gremial aseguró que lo más probable, lamentablemente, es que se registren cerca de 9.000 muertos. Las cifras presentadas por Gómez se agravan cada vez más y evidencian que este segmento del aseguramiento avanza hacia el colapso.

Según cifras de Fasecolda, el 47 % de los vehículos en el país no cuentan con Soat vigente. - Foto: Getty Images / Stephan Zirwes

“Falsos positivos” en el Soat

Si bien las cifras de evasión resultan alarmantes, no se configura como la única causa del riesgo de descalabro en el sistema. De acuerdo con el presidente de Fasecolda, el fraude es otro de los cánceres que agobian al Soat. Según Gómez, hay casos en los que las personas se accidentan en la casa y hacen pasar esta situación como si hubiera ocurrido en la calle para que lo proteja la póliza; por lo tanto, los recursos que se gastan en estos “falsos positivos” son muchos.

En esta línea, el presidente de la empresa que reúne a todas las compañías que ofrecen el Soat afirmó que, solo el año pasado, el seguro perdió 130.000 millones de pesos. En cuanto a las proyecciones para los números rojos del año en curso, la cifra ronda los 300.000 millones de pesos.

En vista de que el Soat es obligatorio, Gómez propuso que todo aquel que quiera hacer una diligencia con un vehículo deberá mostrar que tiene al día el Soat. Así se fomentaría que este documento esté “en regla”. Otra de las estrategias que propuso el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y de las cuales hizo hincapié el presidente de Fasecolda, está dirigida a los propietarios de vehículos: estos deben estar asegurados para que cuando el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito esté por vencerse, la compañía con la cual hayan tramitado la póliza les envíe uno nuevamente.

De hecho, el ministro Reyes aseguró que, “así sea por las malas”, se obligará a todos los propietarios de vehículos en el país a contar con el Soat vigente y la única forma de hacerlo es que sea exigible para todo trámite que se pretenda a hacer ante las oficinas de tránsito y transporte.

Además, precisó se implementará un proceso de cobro coactivo cuando los propietarios no compren este seguro una vez se haya vencido. Este anuncio del ministro de Transporte implicaría que, así el vehículo esté guardado y no transite por las vías, deberá contar con un Soat vigente.

Hasta ahora, no ha sido obligatorio renovar el Soat inmediatamente llega su fecha de vencimiento, siempre y cuando el vehículo no circule por las vías del país. En caso de hacerlo sin tener el seguro vigente, el vehículo será inmovilizado y el conductor tiene que asumir una multa, según lo contemplado en el Código de Tránsito.

“Vamos a forzar al colombiano a tener un Soat, no solo por adicionarle un costo, sino para proteger la vida; no solo del conductor vial, sino también de los demás personas que circulan por las vías del país”, enfatizó el ministro Guillermo Reyes.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que, “así sea por las malas”, se obligará a todos los propietarios de vehículos en el país a contar con el Soat vigente. - Foto: Ministerio de Transporte

Soat para venezolanos y exigencia del seguro en todo tipo de trámite

A la nutrida lista de problemáticas que rodean al Soat se ha agregado un nuevo capítulo relacionado con los ciudadanos venezolanos en Colombia. La razón tiene que ver con que, actualmente, son cerca de 2,5 millones de migrantes los que están en territorio nacional y trabajan, principalmente, en vehículos que involucran accidentes de tránsito, como motocicletas.

Ahora, con la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, se espera que esta dinámica se intensifique en ciudades como Riohacha, en La Guajira, y Cúcuta, en Norte de Santander.

Durante la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló de la instalación de una mesa interinstitucional que se encargará de estudiar todas las aristas del Soat, entre ellas, el aseguramiento para ciudadanos venezolanos.

Por su parte, el presidente de Fasecolda, señaló que, con la apertura de la frontera colombovenezolana, “Todo camión que entre tiene que tener Soat”. En este caso, de acuerdo con lo expresado por el directivo del gremio de aseguradoras, no se expediría por un año como para los colombianos, sino que “hoy se expide por un mes”.