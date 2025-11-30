Suscribirse

Nación

Inundaciones complican el tránsito en Bogotá: zonas donde se reportan torrenciales lluvias este domingo 30 de noviembre

Conductores deben extremar precauciones ante calles mojadas y resbaladizas.

Redacción Nación
30 de noviembre de 2025, 9:19 p. m.
El clima lluvioso de este último domingo de noviembre generó interrupciones en el tránsito de varias avenidas principales.
Los reportes de movilidad señalan que diferentes sectores de Bogotá registran inundaciones que afectan la circulación. | Foto: X - @BogotaTransito A.P.I./ IDIGER

El último domingo de noviembre sorprendió a los bogotanos con lluvias intensas que afectan el tránsito en varias zonas de la ciudad. Desde primeras horas de la tarde, quienes regresaban de sus trabajos o viajes se encontraron con calles anegadas y encharcamientos que complican la circulación y aumentan el riesgo de accidentes.

Las precipitaciones llegan justo al final de un mes marcado por el cambio climático y la temporada de lluvias, recordando a los conductores la importancia de mantenerse atentos a los reportes oficiales y extremar precauciones al volante.

Reporte de la Secretaría de Movilidad

Hacia las 4:06 p. m., las autoridades señalaron que la Avenida Boyacá, a la altura de la calle 64B Sur, presenta una acumulación de agua que está complicando el flujo vehicular en dirección Norte–Sur.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó un siniestro el cual se registró en la localidad de Kennedy, en la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Guayacanes, en sentido Sur – Norte, involucrando a un tractocamión y un automóvil.

De acuerdo con la Secretaría, las fuertes lluvias provocaron un encharcamiento en la localidad de Usme, específicamente en la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Caracas sobre las 3:50 p.m.

Asimismo, hacia 30 minutos antes la entidad había señalado que las intensas lluvias habían generado una inundación en la localidad de Usme, en la Avenida Boyacá con Diagonal 68A Sur, en sentido Sur – Norte.

Desde la entidad recomiendan a los conductores reducir la velocidad, respeten las señales y eviten maniobras peligrosas en las zonas inundadas, especialmente durante las horas pico de la tarde.

Contexto: Fin de semana de conciertos y grandes eventos en Bogotá: así funcionará la movilidad este 29 y 30 de noviembre

El Idiger reporta lluvias en otras localidades

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que en este momento se registran lluvias en varias localidades de Bogotá, incluyendo:

La Candelaria, Antonio Nariño y Los Mártires registran lluvias según el último informe del IDIGER.
Según el mapa compartido por IDIGER: Usaquén, Chapinero y Santa Fe son algunas de las zonas que presentan precipitaciones actualmente. | Foto: IDIGER
  • Usaquén
  • Barrios Unidos
  • Chapinero
  • Santa Fe
  • La Candelaria
  • Antonio Nariño
  • Los Mártires
  • Usme
  • San Cristóbal

“Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución”, señala Idiger.

Las lluvias de este domingo se suman a un patrón climático que, según expertos, puede generar inundaciones rápidas en zonas bajas y calles con mal drenaje.

Por eso, se aconseja a los bogotanos consultar periódicamente los reportes de movilidad y alerta climática, y planear sus desplazamientos para evitar contratiempos o accidentes.

