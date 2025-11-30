El último domingo de noviembre sorprendió a los bogotanos con lluvias intensas que afectan el tránsito en varias zonas de la ciudad. Desde primeras horas de la tarde, quienes regresaban de sus trabajos o viajes se encontraron con calles anegadas y encharcamientos que complican la circulación y aumentan el riesgo de accidentes.

Las precipitaciones llegan justo al final de un mes marcado por el cambio climático y la temporada de lluvias, recordando a los conductores la importancia de mantenerse atentos a los reportes oficiales y extremar precauciones al volante.

Reporte de la Secretaría de Movilidad

Hacia las 4:06 p. m., las autoridades señalaron que la Avenida Boyacá, a la altura de la calle 64B Sur, presenta una acumulación de agua que está complicando el flujo vehicular en dirección Norte–Sur.

⛈️[04:06 p. m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias, se presenta inundación en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Av. Boyacá con calle 64B Sur, en sentido Norte - Sur.



¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona!

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó un siniestro el cual se registró en la localidad de Kennedy, en la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Guayacanes, en sentido Sur – Norte, involucrando a un tractocamión y un automóvil.

[03:26 p. m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre tractocamión y automóvil, en la localidad de Kennedy, en la Av. Boyacá con Av. Guayacanes, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta asignada.



📣Por la novedad se registra congestión vehicular.

De acuerdo con la Secretaría, las fuertes lluvias provocaron un encharcamiento en la localidad de Usme, específicamente en la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Caracas sobre las 3:50 p.m.

[03:50 p. m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias se presenta encharcamiento en la localidad de Usme, en la intersección de la Av. Boyacá con Av. Caracas.



¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona!

Asimismo, hacia 30 minutos antes la entidad había señalado que las intensas lluvias habían generado una inundación en la localidad de Usme, en la Avenida Boyacá con Diagonal 68A Sur, en sentido Sur – Norte.

⛈️[03:21 p.m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias, se presenta inundación en la localidad de Usme, en la Av. Boyacá con Diagonal 68A Sur, sentido Sur - Norte.



¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona!

Desde la entidad recomiendan a los conductores reducir la velocidad, respeten las señales y eviten maniobras peligrosas en las zonas inundadas, especialmente durante las horas pico de la tarde.

El Idiger reporta lluvias en otras localidades

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que en este momento se registran lluvias en varias localidades de Bogotá, incluyendo:

Según el mapa compartido por IDIGER: Usaquén, Chapinero y Santa Fe son algunas de las zonas que presentan precipitaciones actualmente. | Foto: IDIGER

Usaquén

Barrios Unidos

Chapinero

Santa Fe

La Candelaria

Antonio Nariño

Los Mártires

Usme

San Cristóbal

“Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución”, señala Idiger.

Las lluvias de este domingo se suman a un patrón climático que, según expertos, puede generar inundaciones rápidas en zonas bajas y calles con mal drenaje.