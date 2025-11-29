Fin de semana de conciertos y grandes eventos en Bogotá: así funcionará la movilidad este 29 y 30 de noviembre

Bogotá vive otro fin de semana lleno de eventos culturales y deportivos en los diferentes escenarios de la ciudad. Desde conciertos en el estadio el Campin hasta partidos por los cuadrangulares de la Liga Betplay ofrecerán una oferta variada para los bogotanos.

Sábado 29 de noviembre

El Megaland MusicFest 2025, que se desarrollará en el estadio El Campin el sábado, 29 de noviembre, espera reunir a más de 40.000 personas que disfrutarán de las notas de varios de los exponentes musicales más importantes del país.

Para tener un mejor control del tráfico, la Alcaldía de Bogotá, en trabajo conjunto con las instituciones, diseñó una serie de cierres viales para permitir la realización del evento musical.

Cierres y desvíos del 29 de noviembre en el estadio El Campín. | Foto: Tomada de Tránsito de Bogotá

Los desvíos que se aplicaron desde la mañana del viernes 28 de noviembre irán hasta las 6 de la mañana del domingo 30 de noviembre.

En los aledaños del evento se contará con personal de logística y de las autoridades de tránsito de la ciudad para brindar apoyo a los asistentes y a los residentes del sector.

Cierres viales

Cierre de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Avenida Calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental. El organizador deberá implementar un carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental.

Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y la Avenida Carrera 30 (Avenida NQS), incluidos los senderos peatonales norte y sur.

Cierre del sendero peatonal oriental de la Avenida NQS entre la Calle 53B Bis y la Calle 57A (la ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la Avenida Carrera 30 (Avenida NQS) entre la Calle 53B y la Calle 57A; en este mismo carril deberán ser canalizados los ciclistas que transiten por el sector durante el día de desarrollo de la actividad.

Por otra parte, los residentes del barrio Galerías contarán con zonas específicas para su traslado y así no afectar su entrada y salida de sus viviendas.

Este año se celebran 20 años desde la creación del evento. | Foto: Megaland 2025

“Los predios localizados sobre el costado oriental de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Avenida Calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada oriental de la Transversal 28 podrán transitar a sus lugares de residencia”, señala la Alcaldía de Bogotá.

Por último, las autoridades de la ciudad dispusieron una serie de zonas en las cuales las personas podrán tomar el servicio de taxi de manera ágil y segura.

Los puntos determinados para tomar el servicio público son:

La Transversal 28 entre la Calle 57 y la Transversal 25

La Diagonal 61C entre la Carrera 27 y la Carrera 24

Bahía del estadio El Campín, Diagonal 61C

Domingo 30 de noviembre

A lo largo del domingo, Bogotá contará con el Monster Truck Bogotá Recargado, el partido Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga, en el Estadio de Techo y la Maratón V Challenges 42K.

Para el compromiso deportivo se contará con presencia de hinchas visitantes, por lo cual se desplegará un operativo en las entradas de la ciudad y en los aledaños del complejo deportivo.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza. | Foto: Oficial Bucaramanga

Principales cierres viales en Bogotá