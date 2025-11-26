Suscribirse

Vehículos

Se adelantó la Navidad para motociclistas y conductores en Bogotá: confirman decisión que les ahorrará un buen dinero

La Secretaría de Movilidad confirmó que habrá acuerdos de pago virtuales para quienes deban comparendos y multas de tránsito.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
26 de noviembre de 2025, 7:24 p. m.
La Secretaría de movilidad confirmó la llegada de nuevas cámaras de Fotomultas.
La Secretaría de Movilidad confirmó nuevo trámite para ponerse al día con comparendos pendientes. | Foto: Colprensa - Camila Díaz / Semana / Montaje Semana

Cientos de bogotanos tienen deudas con la Administración Distrital por comparendos que no han sido saldados y siguen aumentando de valor por los intereses que el incumplimiento de la obligación genera.

Contexto: ¿Cuánto se demora Tesla en entregar los carros en Colombia? Cambiaron las condiciones y hay sorpresa
comparendos
Los bogotanos pueden adelantar un acuerdo de pago de forma virtual. | Foto: Secretaría de Movilidad

Ante esto, y con el fin de ofrecer una ayuda a los deudores, la Secretaría de Movilidad ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar acuerdos de pago virtuales que le permitan al ciudadano saldar la deuda, y a la administración recuperar la cartera pendiente.

Así mismo, a través de esta herramienta, se busca agilizar el trámite y ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos innecesarios, razón por la que Bogotá habilitó un formulario en línea, a través de la página web de la Secretaría de Movilidad, para solicitar acuerdos de pago de manera, para ponerse al día con las obligaciones de tránsito, de forma fácil, segura y sin intermediarios.

¿Cómo funcionan los acuerdos de pago?

Las personas que deseen solicitar un acuerdo de pago con la entidad, deben:

  • Ingresar a la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, www.movilidadbogota.gov.co. 
  • Abrir la opción ‘Atención y Servicios a la ciudadanía’. 
  • Dar clic en ‘Trámites y servicios’.
  • En ‘Trámites’, buscar ‘Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias’.
  • En la columna derecha, hacer clic en ‘Solicítalo’. Ingresar tipo y número de documento para acceder al formulario.
  • En el formulario, completar la información y subir los documentos solicitados para el estudio (el formulario de solicitud estará disponible de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.).

La respuesta llegará al correo electrónico registrado. El trámite tiene un tiempo estimado de respuesta de tres días hábiles.

¿Qué requisitos debe cumplir para tener un acuerdo de pago con la Secretaría de Movilidad?

Contexto: ¿Cuánto se demora Tesla en entregar los carros en Colombia? Cambiaron las condiciones y hay sorpresa
Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
¿Qué requisitos debe cumplir para tener un acuerdo de pago con la Secretaría de Movilidad? | Foto: Guillermo Torres /Semana
  • Tener una deuda igual o mayor a $ 1.207.762 (vigencia 2025).
  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
  • Certificación bancaria (no mayor a 30 días). 
  • Certificación laboral (no mayor a 30 días).
  • Para personas independientes: declaración de renta o certificación de ingresos. 
  • Copia de un recibo de servicio público del lugar de residencia.
  • Declaración juramentada ante notario sobre la existencia o no de bienes a su nombre.

Condiciones del acuerdo

  • No estar reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.
  • No haber incumplido acuerdos anteriores.
  • Pagar una cuota inicial del 40 % del valor total dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.
Contexto: Así es el proceso para comprar un Tesla en Colombia: paso a paso para adquirirlo; lo puede reservar con menos de un salario mínimo
Quienes celebren un acuerdo de pago deben pagar el 40 % de la deuda en los primeros cinco días despues de firmar el acuerdo. | Foto: Guillermo Torres

La Secretaría de Movilidad ha indicado, en reiteradas ocasiones, que todos los trámites que tienen que ver con la entidad se realizan directamente en su página web, llamando la atención para que la ciudadanía no acuda a intermediarios o personas extrañas que prometan mejores tarifas, descuentos sospechosos, o eliminación fraudulenta de multas o comparendos pendientes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Infalible Jhon Córdoba: gol para Krasnodar lo pone a sonar y le tira mensaje a Néstor Lorenzo

2. Él es el novio de Michelle Rouillard y hacía parte de ‘MasterChef Celebrity’: “Dentro de la competencia me enamoré”

3. Exgobernador Carlos Caicedo dice que a Gustavo Petro “lo han secuestrado” y arremete contra Roy Barreras y Armando Benedetti

4. ¿Cuánto cuesta vivir en Miami? Este es el ingreso necesario para vivir bien

5. Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vehículo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.