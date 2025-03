Invima emite alerta por píldoras y suplementos para la salud que son fraudulentos

La entidad gubernamental emitió la alerta sobre la comercialización ilegal de los productos “Vitacerebrina (Ginseng y Ginkgo Biloba + Colágeno Marino)” y “Purgante higadolax”, presuntamente promocionados como productos fitoterapéuticos, los cuales no cuentan con registro sanitario, por lo que su comercialización en el país es ilegal.

El Invima señaló que esos productos no cuentan con el registro en la modalidad de importación ni de fabricación, lo que representa un riesgo para la salud pública, puesto que no se ha identificado ni el fabricante ni el titular de esos productos. Además, la entidad aseguró que no existen garantías de calidad, seguridad o eficacia.