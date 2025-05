“Iván Cepeda desarrolló una amistad con Juan Guillermo Monsalve”: expresidente Uribe pone de presente las falsas acusaciones en su contra

“En una ocasión que pusieron preso a Santiago Gallón Henao, salió en las noticias que lo pusieron preso por narcotráfico, el senador Cepeda me señaló en las redes sociales de ser amigo y socio de Santiago Gallón Henao y lo denuncié”, narró.

“Cuando vino toda esta dificultad conmigo en la Corte Suprema de Justicia, el abogado Abelardo de la Espriella, que presentó esas denuncias, me dijo ‘retirémoslas, usted no tiene garantías en la Corte Suprema’”, agregó el expresidente.

Frente a las preguntas de su abogado Jaime Granados, el exmandatario recordó que dos fuentes le informaron que Juan Guillermo Monsalve, quien lo había vinculado con la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, estaba dispuesto a retractarse porque sentía que Cepeda no le había cumplido con lo prometido.

“El testigo había dicho que había mentido por oferta de beneficios del senador Iván Cepeda en contra de mi hermano y en contra mía”, recordó Uribe. “Monsalve —citando a Cadena— me dice que está arrepentido, que le pide disculpas, que está redactando la declaración para decir toda la verdad. Que a él lo ilusionaron, se refería al señor Cepeda que lo ilusionó. Y es que tuvieron muchas reuniones carcelarias y que muestran que el senador Cepeda desarrolló una amistad con Juan Guillermo Monsalve”.

“Esta llamada finaliza con nada oscuro, nada ilegal, nada de prebendas. Esta llamada, señora juez, que me hace el abogado investigador (Diego Cadena) que es el desarrollo de las conversaciones donde siempre le pedía la trasparencia para él y para todos (…) Siempre pedí la trasparencia y me vuelvo a reafirmar en que no hay nada oscuro, que todo es trasparente”, agregó.