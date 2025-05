“Yo siempre pensé que había actuado bien”: expresidente Uribe advierte que la Corte Suprema le ocultó información

“¿Usted tenía conocimiento de que fuera a proferirse un auto inhibitorio a favor del senador Iván Cepeda Castro?”, preguntó el abogado Jaime Granados. “Nunca, si lo supe el 14 de febrero, dos días antes de la fecha cuando se profirió esa decisión cuando fui a la Fiscalía a declarar sobre el caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Yo estaba confiado porque me sorprendió que viniera una decisión de esas en época electoral después de seis años. Segundo, estaba convencido de que no había actuado mal; usted no sabe lo que me dolió esa compulsa”.