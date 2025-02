Iván Cepeda se comprometió a “realizar todas las gestiones” para ayudar a Juan Guillermo Monsalve

Fueron varios los encuentros entre el senador Iván Cepeda y Deyanira Gómez, la entonces compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve.

Tras las preguntas de la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela, Deyanira Gómez aseveró que por recomendación de Juan Guillermo Monsalve contactó al congresista.

Así fueron las reuniones entre el senador Iván Cepeda y Deyanira Gómez, compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/4yT3mJaI3m — Revista Semana (@RevistaSemana) February 26, 2025

Incluso, Monsalve le entregó el número de teléfono personal de Cepeda con el fin de ponerle de presente su situación del exparamilitar, quien aseveraba tener miedo de ser envenenado o víctima de un atentado en la cárcel La Picota, de Bogotá.

“Me dice, Deyanira ¿por qué no hablamos con el doctor Iván Cepeda? Porque como una figura pública, un defensor de derechos humanos, puede hacer esto público y, seamos realistas que quién es Juan Monsalve comparado con una persona pública. Juan Monsalve no es nada. ¿Quién es Deyanira Gómez a pesar de ser médico? Nada. Yo pasé muchos escritos como la esposa de Juan Monsalve no pasó absolutamente nada", recordó.

Tras contactar telefónicamente al senador éste manifestó la necesidad de verse personalmente para hablar del tema. De esta forma se fijó un encuentro en la vivienda del senador. "Yo lo llamé, le dije que yo era la esposa de Juan Monsalve, que si él me permitía hablar con él de algo que me parecía muy grave que estaba pasando en la cárcel y yo necesitaba que él me pudiera ayudar".

“Él (en referencia a Cepeda) me dijo que él iba a hacer todo lo posible ante los entes de, me imagino, gubernamentales y fiscales, no sé, de dar como la alerta de la seguridad de Juan Monsalve y lo que estaba pasando con él”, recordó Gómez, quien asistió de manera virtual a la audiencia pues se encuentra fuera del país.

En uno de esos encuentros, Cepeda le recomendó contactar al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos para que le brindaran protección y seguridad a Monsalve quien se negaba a recibir los alimentos que le daban en La Picota y vivía con miedo que atentaran contra su vida.

Jaime Granados le pide al exfiscal General, Eduardo Montealegre respetar la presunción de inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dryHHKFk8T — Revista Semana (@RevistaSemana) February 26, 2025

Las reuniones, según reseñó Deyanira Gómez, fueron muy cortas y se trataron asuntos concretos “No fueron reuniones extensas, fueron reuniones exactamente Yo pienso que de una centena de minutos no fue mucho el tiempo que estuvimos juntos".