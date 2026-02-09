Judicial

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

El Tribunal citó a varios exintegrantes del Bloque Oriental y Sur de las Farc para que respondan por este caso.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:42 a. m.
La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca.
La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca. Foto: esteban vega la-rotta-semana

Este lunes 9 de febrero, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que concluyó la etapa de investigación contra los ex máximos comandantes de las Farc en el macrocaso 01 que hace referencia a la ‘toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes’.

En la decisión, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, manifestó que se acaba la fase para los denominados máximos responsables de este caso. Es decir, de los comandantes de este grupo armado ilegal frente a las acciones que se adelantaron en varias regiones del país.

En desarrollo...

Más de Nación

La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca.

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Imagen de referencia de avioneta.

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Crimen pasional por talio

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

María José Ardila en medio del reto de licor.

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lujoso apartamento

Max Henríquez, meteorólogo; la imagen del video que publicó y Gustavo Petro, presidente de Colombia

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Periodista Jineth Bedoya

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Conclave Casa Nariño

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Alias Calarcá: Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra el cabecilla de las disidencias

Noticias Destacadas