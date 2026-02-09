JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Este lunes 9 de febrero, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que concluyó la etapa de investigación contra los ex máximos comandantes de las Farc en el macrocaso 01 que hace referencia a la ‘toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes’.

En la decisión, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, manifestó que se acaba la fase para los denominados máximos responsables de este caso. Es decir, de los comandantes de este grupo armado ilegal frente a las acciones que se adelantaron en varias regiones del país.

En desarrollo...