Joven sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay aceptó cargos ante un juez de Bogotá

El próximo 27 de agosto se conocerá el futuro jurídico del menor de edad, conocido bajo el alias de Tianz.

Redacción Semana
6 de agosto de 2025, 11:45 p. m.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc.
Sicario en caso Miguel Uribe Turbay aceptó cargos ante un juez de Bogotá. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios

El caso del atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay presentó una nueva novedad este miércoles, 6 de agosto, tras la aceptación de cargos de parte de alias Tianz, el menor de edad que disparó en contra del líder político del Centro Democrático.

El interrogatorio realizado a Katherine Andrea Martínez, involucrada en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue determinante para establecer el lazo entre los dos intentos de asesinato con la Segunda Marquetalia.
El interrogatorio realizado a Katerine Andrea Martínez, involucrada en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue determinante para establecer el lazo entre los dos intentos de asesinato con la Segunda Marquetalia. | Foto: foto: Policía Nacional/ suministradas a semana api

En una audiencia reservada ante una juez de infancia y adolescencia, el joven asumió la responsabilidad de haber ejecutado la maniobra criminal contra el precandidato presidencial en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

El adolescente quedó grabado en múltiples videos accionando un arma de fuego en contra de Uribe Turbay, y ante la mirada de decenas de personas que escuchaban atentamente el discurso del precandidato presidencial.

Luego del ataque sicarial, alias Tianz huyó del sitio corriendo, pero fue alcanzado más adelante y reducido por la comunidad y algunos hombres del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay.

El celular del menor, presunto atacante de Miguel Uribe Turbay, no aparece.
Joven sicario en el caso Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrada

El joven fue presentado ante un juez de infancia y adolescencia, quien ordenó su reclusión. Desde ese momento, se encuentra bajo la custodia de la Fiscalía para evitar que sea asesinado por quienes ordenaron el atentado.

Recientemente, el general Carlos Triana, director de la Policía, reiteró que la Segunda Marquetalia, grupo criminal que lidera alias Iván Márquez, sería el presunto responsable de haber ordenado el ataque criminal en contra del senador.

Todas las pistas apuntan a Márquez

Iván Márquez habría dado la instrucción a alias el Zarco Aldinever, hombre del ala militar de la Segunda Marquetalia, de atentarar contra el precandidato presidencial.

Una de las pistas que llevan a las autoridades a la Segunda Marquetalia es la captura de alias Gabriela, en la región del Caquetá. Gabriela fue la joven mujer que —presuntamente— le entregó el arma de fuego a alias Tianz para que atentara contra Miguel Uribe Turbay.

La región del Caquetá, donde fue capturada Gabriela —de acuerdo con las autoridades—, es un territorio con amplio dominio de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

Araña libra una guerra a muerte por el poder y el control del tráfico de drogas con Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc.
Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia. | Foto: AFP

Como se recordará, Márquez fue jefe negociador del proceso de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Luego de acordarse la paz entre las partes, Márquez optó por traicionar lo pactado y reagruparse retomando las armas.

Este fue el inicio de la Segunda Marquetalia, una organización criminal conformada por varios excomandantes de las Farc, entre ellos alias Romaña, el Paisa y Jesús Santrich, quienes murieron en lo que sería una guerra de mafias del narcotráfico.

