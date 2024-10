Juanito, el panadero ciego que se convirtió en ejemplo de resocialización en las cárceles de Colombia

Juan lleva 12 años en la cárcel y tras su llegada a Acacías, una guardiana se “arriesgó” a incluirlo en el programa de resocialización en la panadería y su desempeño fue sobresaliente, tanto que ahora trabaja todos los días en distintas labores que otros, a pesar de ver, no lograron completar.

“Moldeo, corto, empaco, lo más fácil que es lavar y seleccionar los elementos y herramientas que se necesitan. Llevo mes y medio aproximadamente, todo ha sido excelente porque es una oportunidad que nos dan a personas con discapacidad visual, como la vida. No había tenido, en dos años de reclusión, una oportunidad como esta”, dijo Juan.

“La guardiana Paola Rey fue la que dijo: yo me arriesgo, bueno, no me arriesgo, sino que le doy la oportunidad porque se dio cuenta de que yo tenía la capacidad y posibilidad de desempeñarme igual y en algunas labores superiores a muchas personas”, dijo Juan en diálogo con SEMANA.