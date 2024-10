Mujeres detenidas en la cárcel de Acacías estrenan “campamento” femenino

La entrega a satisfacción, según la Uspec, hace parte de los procesos que se adelantan para obtener la acreditación en la Penitenciaría de Acacías, por parte de la Asociación Americana de Correccionales – ACA, sección INL U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.