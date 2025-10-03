La advertencia de Eduardo Montealegre a los responsables del ataque sicarial que dejó un muerto en la cárcel La Modelo

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se pronunció horas después del ataque sicarial con el que amaneció Bogotá este viernes 3 de octubre, contra varios funcionarios del Inpec que trabajan en la cárcel La Modelo, en el occidente de la capital.

A través de un video, Montealegre aseguró: “El Ministerio de Justicia envía un mensaje de solidaridad, de condolencia, a la familia del dragoneante que en el día de hoy perdió su vida en cumplimiento de sus funciones por un acto bárbaro y violento del terrorismo”.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) confirmaron que el ataque le provocó la muerte al dragoneante Miguel Muñoz Llanos, y dejó gravemente heridos a dos de sus compañeros, identificados como Jefferson Vásquez Páez y Carlos Martínez Navarrete.

“También envía un mensaje a los dos guardias del Inpec que resultaron gravemente heridos en este atentado. Los violentos deben saber que el Estado responderá, en el marco institucional, con mucha firmeza, para que este hecho no se quede en la impunidad”, fue la dura advertencia del ministro de Justicia.

La Policía acordonó la zona donde este viernes se presentó un atentado sicarial en contra de cuatro dragoneantes del Inpec en inmediaciones a la cárcel La Modelo, de Bogotá. | Foto: SEMANA

Este nuevo hecho violento en la cárcel La Modelo se presentó un año después del asesinato del director de esa prisión, el coronel en retiro Élmer Fernández, quien fue acribillado a tiros cuando se desplazaba en un vehículo particular a su casa en horas de la tarde.

Por eso, el ministro Eduardo Montealegre reiteró: “Sea este el momento, además de la solidaridad humana con las familias ante estos trágicos hechos, de expresar un mensaje de gratitud hacia todos los funcionarios del Inpec que con humildad, con mucho esfuerzo, arriesgan su vida por la seguridad de todos los colombianos. No vamos a retroceder jamás ante la violencia”.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez. | Foto: John Paz-Colprensa

Desde el Inpec confirmaron que este nuevo ataque fue protagonizado sobre las 6:30 de la mañana, por cuatro personas que iban a bordo de dos motos, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra los funcionarios que se encontraban en inmediaciones del penal.

El Inpec trabaja ahora con la Policía Nacional para dar con los autores de este nuevo hecho violento en Bogotá, al tiempo que reforzaron la seguridad de los hospitales a donde fueron trasladados los funcionarios heridos.