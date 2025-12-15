Suscribirse

Nación

La Procuraduría criticó que Nicolás Petro salga a medios de comunicación a hacer denuncias: “No le parece adecuado”

El hijo del presidente Gustavo Petro fue imputado por varios delitos y la Fiscalía pidió cárcel.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 3:12 p. m.
Nicolás Petro, dinero, maleta
Nicolás Petro, dinero, maleta | Foto: SEMANA

La Fiscalía fue contundente en los elementos de prueba en contra de Nicolás Petro por hechos de corrupción, cuando se desempeñó como diputado de la asamblea departamental del Atlántico. El hijo del presidente Gustavo Petro no aceptó los cargos y el ente acusador solicitó una medida de aseguramiento en su contra.

En la audiencia en la que se define la medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro, la Procuraduría hizo un llamado de atención a la defensa del hijo del presidente sobre las entrevistas que ha dado a diferentes medios de comunicación y cómo, a través de las mismas, lanzó duros cuestionamientos en contra de la fiscal del caso.

Nicolás Petro ha recibido varias amenazas de muerte, que además también son contra su esposa y su hijo.
Nicolás Petro ha recibido varias amenazas de muerte, que además también son contra su esposa y su hijo. | Foto: SEMANA

“No se ventilan en los medios de comunicación, los medios de comunicación no son el escenario ideal, el escenario institucional para estas controversias son los jueces y salir a los medios de comunicación a decir que es una fiscal de bolsillo y que es una fiscal que le hace caso a una periodista, no es correcto”, dijo la Procuraduría.

El delegado de la Procuraduría aseguró que escoger los medios de comunicación como el camino para debatir algunas controversias es el equivocado, porque en materia judicial esas controversias se tienen que dirimir en las audiencias públicas, ante los jueces, en aras de ofrecer garantía e imparcialidad a ese tipo de discusiones.

“Para el ministerio público es ante los jueces donde hay que ventilar esas controversias y nuestros jueces han dado prueba de imparcialidad e independencia, donde tienen el suficiente carácter y formación para atender los casos en justicia”, señaló el delegado de la Procuraduría.

Contexto: Fiscalía advierte que Nicolás Petro tenía pensado salir del país: estas son las pruebas

El llamado de atención de la Procuraduría a Nicolás Petro y a su defensa, advierte que es equivocado y confuso que hagan semejante clase de denuncias a través de entrevistas y no con los canales institucionales adecuados, particularmente cuando los señalamientos son tan graves y en contra de una representante de la Fiscalía.

“De suerte que acudir a los medios de comunicación para atribuir una serie de comportamientos a una representante como es la fiscal, al ministerio público no le parece adecuado, no es razonable y es un llamado respetuoso a que nos abstengamos porque eso solo conduce enturbiar el proceso”, dijo el procurador.

En la misma intervención, el delegado de la Procuraduría aseguró que no es necesaria, en este caso, una medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, pues los presupuestos fácticos y que exige la ley, como la urgencia o la necesidad, no están probados en esta solicitud que hizo la Fiscalía para enviar al hijo del presidente a la cárcel.

“Incluso se dice que la sola gravedad y naturaleza de los delitos que se atribuyen no es suficiente para imponer una medida de aseguramiento, porque no es eso lo que se busca con la detención preventiva; la detención preventiva tiene unas finalidades completamente procesales y con algunas restricciones y algunas salvedades, unas finalidades en punto a prevenir la comisión de nuevos delitos por parte de la persona que se encuentra vinculada”, señaló el procurador.

La Fiscalía hizo una imputación de cargos en contra de Nicolás Petro por varios delitos y el hijo del presidente no aceptó su responsabilidad; el juez de control de garantías tendrá que definir si acepta la solicitud del ente acusador o deja en libertad al exdiputado.

