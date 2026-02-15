Nación

Las AUC tenían casas y apartamentos en el norte de Bogotá. Las propiedades fueron objeto de extinción de dominio

Los bienes están avaluados en 500 millones de pesos y los estaban arrendando. Quedaron a disposición de la SAE.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 12:23 p. m.
La Fiscalía incautó bienes de las AUC en Bogotá.
La Fiscalía incautó bienes de las AUC en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Este domingo el Ejército confirmó que, como parte de una investigación que se adelanta en la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía, se ordenaron medidas cautelares en contra de dos bienes que, aparentemente, estaban en propiedad a través de terceras personas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las propiedades están ubicadas en el norte de Bogotá; se trata de dos bienes que, de acuerdo con las investigaciones, hicieron parte de las estructuras al margen de la ley y adquiridas con el dinero producto del tráfico de estupefacientes en su momento. Actualmente las propiedades eran arrendadas como si se tratara de cualquier inmueble.

“Los bienes, avaluados en cerca de 500 millones de pesos, serían propiedad de la estructura criminal conocida como el bloque norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, impactando de manera directa sus finanzas ilícitas y debilitando el accionar de las organizaciones criminales que delinquen en el país”, explicó el Ejército luego de los operativos.

Lo que advierte el Ejército, a través de sus redes sociales, es que los bienes, al parecer avaluados en 500 millones de pesos, harían parte de las ganancias criminales que dejaron a los cabecillas del Bloque Norte de las Autodefensas y que hasta el momento permanecían ocultos de las autoridades.

“En el desarrollo de una operación militar, el Gaula Militar de la Brigada13 junto al Batallón de Fuerzas Especiales N.° 5, del Ejército, junto con la Fiscalía, adelantó la extinción de dominio sobre dos bienes inmuebles ubicados en Usaquén, Bogotá”, señaló el Ejército.

Claramente resulta particular que, después de dos décadas desde la desmovilización y sometimiento de los grupos criminales como las AUC, se sigan adelantando operativos que lleven a la ubicación e incautación de bienes que estaban a órdenes de estas estructuras, en ese momento dedicadas al narcotráfico.

Los bienes que fueron objeto de extinción de dominio a través de medidas cautelares quedarán a disposición de la sociedad de activos especiales para su administración y determinar qué pueden hacer con los mismos.

