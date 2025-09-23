POLÍTICA
Exdirector de Memoria Histórica: en decisión de Gustavo Petro de nombrar 16 exjefes paramilitares como gestores de paz hay cálculo político
En diálogo con SEMANA, Darío Acevedo, además académico de la Universidad Nacional, dijo que Gustavo Petro es hábil políticamente y está pensando en 2026.
El exdirector de Memoria Histórica, Darío Acevedo, habló con SEMANA y se refirió a la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz a menos de siete meses de la primera vuelta presidencial.
Dijo que esa decisión que pondrá en marcha el ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene un cálculo político de cara a 2026.
“Gustavo Petro lo hace para pescar votos en sus regiones de influencia. Cuando era senador y furioso antiuribista adelantó campañas para que se enjuiciara y condenara a largas penas de prisión y a pérdida de derechos políticos a quienes resultaban ganadores en esas regiones y llamaban a los resultados ‘votaciones atípicas’”, expresó.
A juicio de Acevedo, los exjefes paramilitares “aún tienen influencia en las zonas donde operaron en el pasado. Y porque, de alguna forma, hacen parte de las motivaciones del Pacto de la Picota, estrategia que le fue de gran utilidad a Gustavo Petro para el triunfo en las elecciones de 2022″.
Además —según el académico e historiador— “también puede ser parte de un intercambio de su ‘amor’ y ‘comprensión’ hacia los ilegales a cambio de apoyo electoral. Nada es gratis en política”.
La decisión del Gobierno cobija a los exparamilitares Héctor José Buitrago Rodríguez; Ramiro Vanoy Murillo; Hernán Giraldo Serna; Luis Eduardo Cifuentes Galindo; Manuel de Jesús Pirabán; Juan Francisco Prada Márquez; José Baldomero Linares Moreno; Salvatore Mancuso Gómez; Carlos Mario Jiménez Naranjo; Diego Fernando Murillo Bejarano; Rodrigo Tovar Pupo; Rodrigo Pérez Álzate; Fredy Rendón Herrera; Edward Cobos Téllez; Arnubio Triana Mahecha; y Héctor Germán Buitrago Parada.
La designación como gestores de paz se extenderá hasta el 6 de agosto de 2026, esta condición no modifica las situaciones jurídicas, ni las medidas de aseguramiento vigentes o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios penales. Sin embargo, las autoridades penitenciarias deberán brindar las medidas necesarias para que se desarrollen las tareas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que lo importante es que los gestores de paz digan la verdad y reparen.
“Me imagino que la derecha se preocupará, se asustará y criticará al proceso porque le tiene miedo a la verdad. Quien critique esta resolución lo acuso de tenerle miedo a la verdad o hasta de ser cómplice de todo lo que ha pasado en este desastre de país”, advirtió Benedetti.
El presidente Gustavo Petro también se refirió a su decisión a través de sus redes sociales.
“Los 16 gestores de las AUC ya eran gestores antes y ninguno saldrá de la cárcel por esto. El objeto de esta mesa de paz, es terminar el proceso que Álvaro Uribe dejó inconcluso; nunca los puso presos, sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad, al contrario, se apropiaron de las tierras que ellos se habían apropiado, algunos amigos suyos Paloma y de Uribe y de Duque”, publicó Petro.