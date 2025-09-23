“Yo no los extradito”: Gustavo Petro tras nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

En medio de la agenda de trabajo que adelanta el presidente de la República, Gustavo Petro, en Nueva York, Estados Unidos, le salió al paso a la polémica por la designación que hizo de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.

Por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado expresó que esa figura, no consagra la opción de que los señalados criminales salgan de prisión.

Además, dijo de frente que él no extradita a los exjefes paramilitares, al comparar lo que pasó en su momento en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Los 16 gestores de las AUC ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. El objeto de esta mesa de Paz, es terminar el proceso que Uribe dejó inconcluso; nunca los puso presos, sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad, al contrario, se apropiaron de la tierras que ellos se habían apropiado, algunos amigos suyos Paloma y de Uribe y de Duque”, posteó Petro.

La 16 gestores de las AUC ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. el objeto de esta mesa de Paz, es terminar el proceso que Uribe dejó inconcluso; nunca los puso presos sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad, al contrario, se apropiaron de la… https://t.co/MzqRdJcwG6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 23, 2025

Además, indicó en el mensaje que publicó en esa plataforma digital: “Yo no los extradito como Uribe, pero quiero que digan toda la verdad y la JEP los reciba”.

Esta semana, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, también realizó una férrea defensa a la designación de los exjefes paramilitares como gestores de paz.

Alto comisionado de paz, Otty Patiño, | Foto: Captura en pantalla transmisión Canal Congreso

“Es importante dar cierre al proceso con estas personas. El tema de la verdad y de la restitución de los bienes es fundamental y, desde luego, con la creación de la comisión técnica se hace más operativo y se le da más importancia a este proceso, que no es de negociación. Hay procesos incompletos, temas como la restitución de bienes sobre los que hay preguntas y en relación con la verdad sobre los que hay preguntas, porque durante este proceso con los paramilitares no hubo mucha formalidad”, expresó el alto funcionario de la Presidencia de la República.