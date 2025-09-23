Suscribirse

“Yo no los extradito”: Gustavo Petro tras nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

El mandatario reveló si con esa figura los señalados criminales saldrán o no de prisión.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 7:31 p. m.
Gustavo Petro, con más líos en la Comisión de Investigación.
Gustavo Petro | Foto: PRESIDENCIA

En medio de la agenda de trabajo que adelanta el presidente de la República, Gustavo Petro, en Nueva York, Estados Unidos, le salió al paso a la polémica por la designación que hizo de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.

Por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado expresó que esa figura, no consagra la opción de que los señalados criminales salgan de prisión.

Contexto: Le dicen a Petro lo que pasaría si se “atrinchera” en la Presidencia y no entrega el poder en 2026: “No creo que sea tan cretino”

Además, dijo de frente que él no extradita a los exjefes paramilitares, al comparar lo que pasó en su momento en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los 16 gestores de las AUC ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. El objeto de esta mesa de Paz, es terminar el proceso que Uribe dejó inconcluso; nunca los puso presos, sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad, al contrario, se apropiaron de la tierras que ellos se habían apropiado, algunos amigos suyos Paloma y de Uribe y de Duque”, posteó Petro.

Además, indicó en el mensaje que publicó en esa plataforma digital: “Yo no los extradito como Uribe, pero quiero que digan toda la verdad y la JEP los reciba”.

Esta semana, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, también realizó una férrea defensa a la designación de los exjefes paramilitares como gestores de paz.

El alto comisionado de paz, Otty Patiño, se presentó en una audiencia pública ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Alto comisionado de paz, Otty Patiño, | Foto: Captura en pantalla transmisión Canal Congreso

“Es importante dar cierre al proceso con estas personas. El tema de la verdad y de la restitución de los bienes es fundamental y, desde luego, con la creación de la comisión técnica se hace más operativo y se le da más importancia a este proceso, que no es de negociación. Hay procesos incompletos, temas como la restitución de bienes sobre los que hay preguntas y en relación con la verdad sobre los que hay preguntas, porque durante este proceso con los paramilitares no hubo mucha formalidad”, expresó el alto funcionario de la Presidencia de la República.

Contexto: Presidente Petro paseó por las calles del ‘imperio’: Las 10 imágenes de su caminata por Nueva York

Esta es la lista de los nuevos gestores de paz del Gobierno Petro: Héctor José Buitrago Rodríguez; Ramiro Vanoy Murillo; Hernán Giraldo Serna; Luis Eduardo Cifuentes Galindo; Manuel de Jesús Pirabán; Juan Francisco Prada Márquez; José Baldomero Linares Moreno; Salvatore Mancuso Gómez; Carlos Mario Jiménez Naranjo; Diego Fernando Murillo Bejarano; Rodrigo Tovar Pupo; Rodrigo Pérez Álzate; Fredy Rendón Herrera; Edward Cobos Téllez; Arnubio Triana Mahecha; y Héctor Germán Buitrago Parada.

Gustavo PetroParamilitaresGestores de paz

