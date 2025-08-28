Suscribirse

Liberaron a los 33 soldados que estaban secuestrados en Guaviare

La noticia fue confirmada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 1:20 a. m.
Militares, soldados, arma
Militares. (Imagen en desarrollo). | Foto: Álvaro Tavera

En la noche de este jueves, 28 de agosto, fueron liberados los 33 soldados que permanecían secuestrados en Guaviare desde el pasado martes, 26 de agosto.

La noticia fue confirmada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, a través de su cuenta de X: “En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare”.

Así mismo, la funcionaria agradeció la gestión de medición liderada por la Defensora Regional de El Guaviare y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

Contexto: No paran los secuestros contra militares: Ejército confirma que cuatro soldados están en poder de las disidencias de Iván Mordisco

“Gracias a nuestra Defensora Regional de El Guaviare por su empeño y mediación, así como a la MAPPOEA por su trabajo en esta gestión y a todos quienes colaboraron”, dijo.

La defensora envió un mensaje frente a las 600 personas que habrían sido instrumentalizadas por las disidencias de las Farc de Iván Mordisco para secuestrar a estos soldados.

Llamamos a no estigmatizar a la comunidad que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, detalló.

Antes de que se conociera la liberación de estos soldados, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se había reunido con la Cúpula Militar y de Policía para verificar las acciones frente a esta acción violenta.

“La situación permanece bajo monitoreo permanente, con control y seguimiento en detalle, recibiendo información actualizada desde la zona y garantizando en todo momento el respeto a la integridad de los uniformados”, dijeron desde el Ministerio de Defensa.

Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, y el comandante general del Ejército Nacional, Luis Emilio Cardozo Santamaría, se encontraban en San José del Guaviare liderando directamente las acciones y activando los protocolos establecidos para rescate de los militares, asegurando coordinación interinstitucional y presencia en el terreno.

Ellos deben ser respetados en su dignidad y regresar pronto a casa. Sus familias los esperan y la Patria los necesita. No descansaremos hasta que vuelvan sanos y salvos”, detalló MinDefensa.

