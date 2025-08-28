No paran los secuestros contra militares: Ejército confirma que cuatro soldados están en poder de las disidencias de Iván Mordisco

Desde el Ejército Nacional confirmaron el secuestro de cuatro militares por parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el departamento de Nariño.

En poder del grupo criminal se encuentran cuatro militares que han sido secuestrados en diferentes regiones del país.

Así mismo, se informó por parte de fuentes militares que otro uniformado que fue asesinado en el Huila, había sido secuestrado por estructuras de Iván Mordisco Durante el transcurso de esta semana.

Sobre la crítica situación señaló el Ejército en sus redes sociales que:

#LibérenlosYa | Exigimos la liberación de nuestros soldados de @Ejercito_Div3 que fueron privados de su libertad por integrantes de las estructuras residuales al mando del criminal alias «Mordisco» que delinquen en los departamentos de #Cauca y #Nariño.



Exigimos el respeto a… pic.twitter.com/cjEwReqdeS — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 28, 2025