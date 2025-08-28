Suscribirse

Judicial

No paran los secuestros contra militares: Ejército confirma que cuatro soldados están en poder de las disidencias de Iván Mordisco

Dos de los uniformados habían sido reportados como desaparecidos en Nariño.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 11:47 p. m.
Néstor Gregorio Vera Alias Iván Mordisco Disidencias de las Farc
Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc. | Foto: AFP

Desde el Ejército Nacional confirmaron el secuestro de cuatro militares por parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el departamento de Nariño.

En poder del grupo criminal se encuentran cuatro militares que han sido secuestrados en diferentes regiones del país.

Así mismo, se informó por parte de fuentes militares que otro uniformado que fue asesinado en el Huila, había sido secuestrado por estructuras de Iván Mordisco Durante el transcurso de esta semana.

Sobre la crítica situación señaló el Ejército en sus redes sociales que:

En desarrollo...

