Nación

Lo que encontró el Inpec tras el megaoperativo en 127 cárceles de todo el país: “Operativo sin precedentes”

Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 8:23 p. m.
Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota.
Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota. Foto: César Flechas - SEMANA

Más de 127 cárceles en Colombia se despertaron con un operativo, según el Gobierno, sin precedentes. Los privados de la libertad se encontraron con los grupos operativos del Inpec que se encargaron de hacer una redada para incautar elementos de prohibida tenencia en los penales.

El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, entregó detalles de los operativos, los resultados y cómo las estrategias contra la corrupción han permitido identificar escenarios que son tomados por los privados de la libertad para ocultar celulares, cargadores, armas blancas y estupefacientes.

“En esta ocasión incautamos 1.320 celulares, 1.700 SIM cards y un promedio de 520 kg de estupefacientes en modalidades muy similares a las que se utilizan en el mercado negro, el de las mafias del narcotráfico en las calles, a través de ocultamiento, incluso una caleta en los baños de La Picota en el suelo”, detalló el director del Inpec.

En parte de los operativos, los que se adelantaron en la ciudad de Bogotá y en la cárcel La Picota, estuvo presente el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, que escuchó el informe con los resultados preliminares de estos procedimientos. Aseguró que buscan ofrecer tranquilidad para los privados de la libertad.

Nación

Atención: Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar queda por fuera de la discusión sobre la emergencia económica. ¿Por qué?

Cúcuta

Se conocen los primeros detalles de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Muy triste por esta tragedia”

Cúcuta

¿Quién era Diógenes Quintero Amaya, congresista que iba en avioneta que se estrelló en Norte de Santander?

Medellín

Avión de Satena desaparecido en Norte de Santander ya había realizado un vuelo este miércoles de Medellín hacia Ocaña: estos son los detalles

Cúcuta

Gobernador de Norte de Santander confirma en SEMANA primeras imágenes de la avioneta de Satena accidentada

Cúcuta

Encuentran avión de Satena desaparecido en Norte de Santander: todos los ocupantes fallecieron

Bogotá

Sigue la pelea entre el Distrito y la Nación por el pago de los maestros y el minEducación respondió: “Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”

Cúcuta

Satena entrega nuevos detalles del avión desaparecido: “Desde las 2:00 p. m. agotó su autonomía de vuelo”

Nación

Gobierno autorizó la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos: ¿qué pasó con el recurso para frenar el proceso?

Nación

Esta es la medida urgente en la cárcel de Cómbita, Boyacá, tras las denuncias de Bukele sobre extorsiones

Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota.
Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota. Foto: César Flechas - SEMANA

“Como parte de las medidas para fortalecer la seguridad, el señor ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga, reiteró el compromiso de actualizar la tecnología existente para que se instalen de manera efectiva los bloqueadores de señal que impidan que siga operando este delito”, señaló el ministro.

“No venga con mentiras”, extraditables en La Picota pusieron contra las cuerdas al ministro de Justicia encargado

El Inpec aseguró que avanza con los operativos y los controles en todas las cárceles con el objetivo de garantizar que quienes están privados de la libertad cumplan con el reglamento en estos espacios y además puedan enfrentar hechos de corrupción que afectan la actividad y el normal desarrollo en los penales.

“El Inpec continúa con su compromiso inquebrantable con la legalidad, el orden y la seguridad de todos los colombianos, manteniendo la lucha contra el crimen organizado que delinque desde los establecimientos de reclusión”, advirtió el instituto penitenciario.

Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota.
Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota. Foto: César Flechas - SEMANA

Llama la atención un hallazgo que hicieron los guardianes del Inpec a cargo de estos procedimientos: en uno de los baños del pabellón 1 de la cárcel La Picota, convirtieron el piso en una caleta donde encontraron más de nueve kilos de estupefacientes envueltos en cápsulas que se convertirían en el negocio de algunos traficantes al interior de la cárcel.

“El contundente resultado de este megaoperativo arroja la incautación de una gran cantidad de elementos prohibidos, cruciales para la comisión de delitos desde el interior de los penales”, explicaron desde el Inpec.

Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota.
Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota. Foto: César Flechas - SEMANA

En medio de los operativos, un hecho llamó la atención del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, particularmente cuando un grupo de privados de la libertad le reclamó por lo que consideran mentiras del representante del Gobierno nacional. Dijeron ser políticos venezolanos a punto de ser extraditados a su país.

Más de Nación

jorge enrique ibáñez najarPresidente de la Corte Constitucional

Atención: Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar queda por fuera de la discusión sobre la emergencia económica. ¿Por qué?

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander

Se conocen los primeros detalles de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Muy triste por esta tragedia”

Diógenes Quintero Amaya.

¿Quién era Diógenes Quintero Amaya, congresista que iba en avioneta que se estrelló en Norte de Santander?

Aeronave de Satena

Avión de Satena desaparecido en Norte de Santander ya había realizado un vuelo este miércoles de Medellín hacia Ocaña: estos son los detalles

Está en la avioneta accidentada de Satena.

Gobernador de Norte de Santander confirma en SEMANA primeras imágenes de la avioneta de Satena accidentada

Primeras imágenes del avión de Satena estrellado en Norte de Santander

Encuentran avión de Satena desaparecido en Norte de Santander: todos los ocupantes fallecieron

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Sigue la pelea entre el Distrito y la Nación por el pago de los maestros y el minEducación respondió: “Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”

Avión de satena sufrió accidente en el despegue

Satena entrega nuevos detalles del avión desaparecido: “Desde las 2:00 p. m. agotó su autonomía de vuelo”

Las autoridades no han confirmado la ubicación exacta de la aeronave ni el estado de los pasajeros.

Avioneta de Satena, desaparecida mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, ya había presentado un accidente

Diógenes Quintero

Diógenes Quintero, representante a la Cámara, iba en la avioneta de Satena que se accidentó en Norte de Santander

Noticias Destacadas