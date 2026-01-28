Lo que encontró el Inpec tras el megaoperativo en 127 cárceles de todo el país: “Operativo sin precedentes”

Más de 127 cárceles en Colombia se despertaron con un operativo, según el Gobierno, sin precedentes. Los privados de la libertad se encontraron con los grupos operativos del Inpec que se encargaron de hacer una redada para incautar elementos de prohibida tenencia en los penales.

El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, entregó detalles de los operativos, los resultados y cómo las estrategias contra la corrupción han permitido identificar escenarios que son tomados por los privados de la libertad para ocultar celulares, cargadores, armas blancas y estupefacientes.

“En esta ocasión incautamos 1.320 celulares, 1.700 SIM cards y un promedio de 520 kg de estupefacientes en modalidades muy similares a las que se utilizan en el mercado negro, el de las mafias del narcotráfico en las calles, a través de ocultamiento, incluso una caleta en los baños de La Picota en el suelo”, detalló el director del Inpec.

En parte de los operativos, los que se adelantaron en la ciudad de Bogotá y en la cárcel La Picota, estuvo presente el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, que escuchó el informe con los resultados preliminares de estos procedimientos. Aseguró que buscan ofrecer tranquilidad para los privados de la libertad.

Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota. Foto: César Flechas - SEMANA

“Como parte de las medidas para fortalecer la seguridad, el señor ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga, reiteró el compromiso de actualizar la tecnología existente para que se instalen de manera efectiva los bloqueadores de señal que impidan que siga operando este delito”, señaló el ministro.

El Inpec aseguró que avanza con los operativos y los controles en todas las cárceles con el objetivo de garantizar que quienes están privados de la libertad cumplan con el reglamento en estos espacios y además puedan enfrentar hechos de corrupción que afectan la actividad y el normal desarrollo en los penales.

“El Inpec continúa con su compromiso inquebrantable con la legalidad, el orden y la seguridad de todos los colombianos, manteniendo la lucha contra el crimen organizado que delinque desde los establecimientos de reclusión”, advirtió el instituto penitenciario.

Llama la atención un hallazgo que hicieron los guardianes del Inpec a cargo de estos procedimientos: en uno de los baños del pabellón 1 de la cárcel La Picota, convirtieron el piso en una caleta donde encontraron más de nueve kilos de estupefacientes envueltos en cápsulas que se convertirían en el negocio de algunos traficantes al interior de la cárcel.

“El contundente resultado de este megaoperativo arroja la incautación de una gran cantidad de elementos prohibidos, cruciales para la comisión de delitos desde el interior de los penales”, explicaron desde el Inpec.

En medio de los operativos, un hecho llamó la atención del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, particularmente cuando un grupo de privados de la libertad le reclamó por lo que consideran mentiras del representante del Gobierno nacional. Dijeron ser políticos venezolanos a punto de ser extraditados a su país.