Lo último: Cancillería le exigió a AMLO que no se meta en las elecciones presidenciales de Colombia, Petro le agradeció

Después que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyara públicamente la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro, la Cancillería colombiana manifestó su inconformidad afirmando que dichas declaraciones “constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país”.

A pesar de ello, el líder del Pacto Histórico, agradeció a través de su cuenta de Twitter las palabras del también conocido como AMLO indicando que “el cambio ha llegado” y que espera que México y Colombia, junto con otros países latinoamericanos, sean ejes de industrialización.

“Le agradezco a Andrés López Obrador, presidente de México, sus palabras de apoyo. México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile serán los nuevos ejes de una América Latina industrializada, educada, justa. El cambio ha llegado”, escribió el candidato en la red social.

Le agradezco a Andrés Lopez Obrador, presidente de México, sus palabras de apoyo. México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile serán los nuevos ejes de una América Latina industrializada, educada, justa. El cambio ha llegado. pic.twitter.com/ERaArPI1W6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2022

Cabe recordar que AMLO, durante su acostumbrada conferencia mañanera, habló sobre las elecciones en Colombia en momentos distintos. En primer lugar, interrumpió el análisis de una encuesta de favorabilidad para mandarle un abrazo al colombiano.

“Nada más por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México”, señaló

“Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético”, añadió.

Así mismo, habló sobre las acusaciones que se hacen en contra de Gustavo Petro y comparó la campaña de Petro con la que él mismo resultó elegido en el 2018 por el país norteamericano.

“Si alguien ha padecido ―no exagero ni me siento víctima― de esas guerras sucias es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo. En la inteligencia del pueblo, no hay más que eso”, agregó.

Finalmente, en su declaración volvió a referirse a Petro por la molestia que le causa la supuesta “guerra sucia” en su contra y nuevamente reiteró que se trata de un caso similar al suyo.

“El caso de Petro es que me molesta mucho la campaña en su contra. Es que de veras indigna, ruin y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular, que actúe con libertad y que vote por el que quiera. No esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable. Que es un objeto, no un sujeto”, aseveró.

Por todo lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó en sus redes sociales las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Además, aseguró que las elecciones en Colombia se llevan a cabo con garantías para todos los participantes.

“Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios”, escribió la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. (1/3) — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 3, 2022

De esta forma, el Gobierno colombiano le pidió al mandatario mexicano respetar el proceso en Colombia, tal como el país lo ha hecho en momentos en los que México atraviesa procesos electorales.

“Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente, sin injerencias que traten de influir en los electores”, concluyó.