Un sector de la Alianza Verde anunciará su respaldo a Gustavo Petro

Algunos líderes han dado luces de que su candidato no es Rodolfo Hernández. Este miércoles anunciarán oficialmente la decisión de qué opción van a apoyar.

Luego de la primera vuelta presidencial, algunos de los sectores que apoyaron a otras candidaturas ya están tomando decisiones de cara al segundo encuentro definitivo.

Una de las movidas que más llama la atención es la de la Alianza Verde, uno de los partidos más representativos de la centroizquierda, que esta vez quedó relegado y que mayoritariamente apoyó a Sergio Fajardo.

El senador Antonio Sanguino anunció que este miércoles él y su grupo dirán a qué candidato apoyan, si Hernández o Petro.

“Con mis amigos del Equipo que represento y junto a los Verdes que acompañamos a Sergio Fajardo en la Coalición de la Centro Esperanza tomaremos una decisión hacia la segunda vuelta que comunicaremos este miércoles 1 de junio a las 2 pm. Luchemos por el cambio”, comentó el senador.

Con mis amigos del Equipo que represento y junto a los Verdes que acompañamos a @sergio_fajardo en la @CoaliEsperanza tomaremos una decisión hacia la segunda vuelta que comunicaremos este miércoles 1 de junio a las 2 pm. #LuchemosPorElCambio — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) May 31, 2022

Aunque Sanguino no aclara con quién se irán, sí da luces de su preferencia. El lema del “cambio” es el que ha caracterizado al Pacto Histórico, además, en esa alianza de izquierda ya hay figuras cercanas al senador, como Iván Cepeda.

Otro que dejó ver que varios miembros de ese partido terminarán con Gustavo Petro es Ariel Ávila. “Mañana anunciaremos el apoyo a segunda vuelta”, respondió a un mensaje en el que una seguidora del senador dijo que confiaba en que Ávila “tomaría una buena decisión”. La seguidora, llamada Ana María Durango, asegura que la mejor opción es Petro y no Hernández. Además, Ávila replicó el mensaje en el que Jota Pe Hernández se apartó del ingeniero.

La concejal de Pereira, Nancy Henao, también dio las mismas luces. “Siempre quiero estar en el lado correcto de la historia, queriendo comprender el valor del equilibrio en cada situación. Mañana con otros miembros del partido Verde anunciaremos nuestra decidida adhesión a la Presidencia”, señaló.

Uno de los que ya decidió, y generó sorpresa, fue Jota Pe Hernández, el youtuber de la Alianza Verde que logró la mayor votación al Senado por el partido y que había dicho que estaba firme con el ingeniero. Este martes cambió de opinión y aseguró que ya no lo apoyará.

SEMANA conoció que internamente en el Partido Verde también han llamado la atención los anuncios que están haciendo algunos de la colectividad, ya que no se trata de una decisión oficial ni que los incluya a todos.

Varios de los que acompañaron a Fajardo, al igual que el candidato, no han tomado una posición clara, y esperan que se convoque a una reunión de bancada para discutir lo que pueda pasar en la segunda vuelta. Algunos integrantes del partido ya tienen claro que Sanguino, Ávila y otros integrantes anunciarán su respaldo a Petro.

Sin embargo, también se especula que Fajardo podría terminar del lado del ingeniero. Eso se debe a la cercanía entre el exalcalde de Medellín y Hernández, quienes estuvieron a punto de hacer una alianza de cara a la primera vuelta presidencial.

Además, Fajardo no olvida los fuertes cuestionamientos que le hizo Petro durante cuatro años y en medio de la campaña. Aun así, el líder de la Centro Esperanza no ha decidido, e internamente se dice que no está contestando los mensajes ni las llamadas, seguramente pensando en tomar una decisión con cabeza fría.

A pesar de que varios de la Alianza Verde terminarán donde Petro por afinidad ideológica, otros ya habían anunciado que estarán con el ingeniero. Por ejemplo, Carlos Amaya ha reiterado que, si Fajardo no pasaba se iba con el exalcalde de Bucaramanga. El exgobernador de Boyacá no se ha pronunciado luego de los resultados del próximo domingo, pero para algunos ya es un hecho que terminará allá. Lo mismo se habla de la senadora Angélica Lozano, que mostró su simpatía por el ingeniero las últimas semanas previo a la primera vuelta.

En la recta final de la campaña se generaron algunos disgustos con miembros de la colectividad, porque varios sintieron que le dieron la espalda a Fajardo y se fueron para otros sectores.

En ese sentido, se cumplirá la decisión que tomó la colectividad desde hace varios meses y es que no tendrán una posición oficial, sino que dejarán en libertad a sus militantes y líderes para que se unan a cualquiera de las dos campañas. La única condición que habían puesto es que se debían apoyar candidaturas alternativas, es decir, que la que escojan entre Petro y Hernández será válida.