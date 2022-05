Los elogios que hizo Gustavo Petro a Rodolfo Hernández, a quien ahora critica

Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga Anticorrupción, se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo domingo 19 de junio.

Ambos candidatos tuvieron las votaciones más altas en el país, y pese a que eran competidores, en varias ocasiones Petro lanzó elogios hacia Hernández.

Incluso, en algún momento, el exalcalde de Bogotá le propuso a Rodolfo Hernández ser su fórmula vicepresidencial, según contó el mismo exmandatario de la capital santandereana. “Usted y yo, juntos, somos invencibles”, fueron las palabras de Petro a Hernández.

También destaca cuando Petro reconoció que Hernández tomó la decisión de “no atacar y en cambio sí, reconocer”.

Lo anterior ocurrió en abril pasado cuando, en diálogo con Radio Nacional de Colombia, el ingeniero calificó la gestión de Petro como “3,7 sobre 5″.

Así mismo, en diciembre de 2021 Petro siguió con las invitaciones a Hernández a conversar mientras realizó un recorrido por Bucaramanga.

“Yo no tengo nada contra el señor Rodolfo Hernández. Lo invito a que discuta propuestas y lo invito a que me acompañe a llevar a los colombianos a la transformación. Para ser socializados, no para vengarnos”, aseguró el aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico.

Pero recientemente, incluso días antes de la primera vuelta, Petro comenzó a lanzar críticas a Hernández. Inicialmente, en una entrevista con W Radio cuestionó el hecho de que Hernández tenga la bandera contra la corrupción, a pesar de que está a la espera de un juicio en el que lo señalan, precisamente, de ese delito.

En esa misma línea, el pasado 24 de mayo en su cuenta de Twitter, el candidato presidencial Rodolfo Hernández compartió una propuesta que implementaría en un eventual gobierno suyo. Se trata de impulsar el desarrollo de zonas con potencial turístico, y uno de sus objetivos incluye el río Magdalena.

“Como presidente de la República voy a impulsar el desarrollo de todas esas zonas del país tan llenas de belleza, pero tan faltas de oportunidades y servicios que cubran las necesidades de su gente. Zonas que tienen todo para ser centros de turismo internacional”, compartió en Twitter.

Rodolfo Hernández también indicó que en un eventual gobierno suyo convertirá una franja de la Costa, entre Santa Marta y Riohacha, en zona franca, “libre de impuestos, para promover que las cadenas hoteleras que ya han manifestado su interés construyan un gran puerto deportivo”, aseguró.

Este puerto deportivo también sería de estilo europeo. Contará con 500 amarres “como los del Mediterráneo”, hoteles, playas y centros comerciales con cines y teatros. Todo esto generará 60.000 empleos, según afirmó el candidato. Además, hizo referencia al río Magdalena, el cual asegura querer convertir en “un atractivo turístico lineal como el Rin de Alemania”.

Cuatro días después de que Rodolfo Hernández expusiera su propuesta, y apenas un día antes de las elecciones presidenciales, su rival en la carrera a la Casa de Nariño, Gustavo Petro, citó el tuit y agregó una contundente crítica en la que, además, también hizo referencia al expresidente Álvaro Uribe.

“Con todo respeto, ahí queda el Parque Nacional Tayrona, por respeto a la naturaleza y los pueblos indígenas, no se puede acceder al deseo de Uribe, de hacer negocios hoteleros y destruir una naturaleza que es única”.

Con todo respeto ahí queda el Parque Nacional Tayrona, por respeto a la naturaleza y los pueblos indígenas, no se puede acceder al deseo de Uribe, de hacer negocios hoteleros y destruir una naturaleza que es única. https://t.co/u5xDw0bmce — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2022

Posteriormente, aunque tanto Petro como Hernández hablaron de un cambio y de luchar contra los políticos y los corruptos de siempre que están en el gobierno, solo bastó que se confirmara que el ingeniero había derrotado a Fico e iría a segunda vuelta para que varios sectores del uribismo y la política tradicional le expresaran su apoyo públicamente en redes sociales y en eventos públicos.

Uno de estos fue el candidato Federico Gutiérrez, quien en su pronunciamiento, luego de la derrota en las urnas, afirmó que tanto él como su fórmula vicepresidencial apoyarán al candidato Rodolfo Hernández para evitar que Petro sea el presidente de Colombia, hecho que el candidato del Pacto Histórico no dejó pasar por alto.

“El uribismo y las maquinarias a Rodolfo, el pueblo al cambio de verdad”, escribió Gustavo Petro esta noche del 29 de mayo en su cuenta oficial de Twitter, en la que además citó un trino en el que se confirmaba el apoyo de Fico al exalcalde de Bucaramanga para la segunda vuelta presidencial.

El uribismo y las maquinarias a Rodolfo, el pueblo al cambio de verdad. https://t.co/rjgva8yCOS — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2022

Adicionalmente, en su discurso posterior a la primera vuelta presidencial criticó a su ahora principal contendor por la Presidencia de Colombia, el candidato Rodolfo Hernández, de quien aseguró, sin nombrarlo, que “la corrupción no se combate con frases de TikTok, así algunas personas muy respetables piensen que sí. La corrupción se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos”.

“No estamos aquí para engañar con un discurso, sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirle a la sociedad colombiana con claridad hacia dónde vamos. No queremos más violencias, hemos propuesto un camino de pacificación”.