“Le mando un abrazo”: AMLO se solidarizó con Petro y dijo que es víctima de “guerra sucia”

En su acostumbrada conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO y presidente de México, se refirió al candidato presidencial colombiano Gustavo Petro. El mandatario mexicano se solidarizó con el líder del Pacto Histórico por una supuesta “guerra sucia” en su contra.

En primer lugar, el presidente de México le envió un abrazo a Petro, interrumpiendo el análisis de una encuesta de favorabilidad.

“Nada más por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético”, señaló.

También habló sobre las acusaciones que se hacen en contra de Petro, comparando su campaña a la suya, con la que resultó elegido en 2018.

“Si alguien ha padecido –no exagero ni me siento víctima– de esas guerras sucias es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo. En la inteligencia del pueblo, no hay más que eso”, agregó.

Al final de su declaración, que duró más de dos horas, volvió a referirse a Petro por la molestia que le causa la supuesta “guerra sucia” en su contra. Reiteró que se trata de un caso similar al suyo, culpando también a los asesores que diseñarían estas campañas que López Obrador denuncia.

“El caso de Petro es que me molesta mucho la campaña en su contra. Es de veras indigna, ruin y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular, que actúe con libertad y que vote por el que quiera. No esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable. Que es un objeto, no un sujeto”, aseveró.

López Obrador aseguró que fue la misma estrategia que usaron en su contra: “Con el apoyo de las televisoras, de todos los medios de comunicación y las cúpulas empresariales. De todos. No estoy inventando nada. Padecimos toda esa campaña de calumnias, incluso violatoria de la ley”.

“En cualquier lugar de la tierra, donde hay una campaña con esas características, además, por lo general, siempre tiene el control de todos los medios, dominan, aturden y se imponen. Están suplantando la voluntad libre de los ciudadanos. El derecho del ciudadano a elegir libremente a sus autoridades”, agregó.

El mandatario mexicano dijo, además, que no es solo el fraude tradicional. “El fraude que significa que se permitan esas campañas de desprestigio y esa guerra sucia. Todo el dinero que se utiliza, los publicistas mercenarios que van de un país a otro prestando ese servicio”, indicó.

López Obrador se une a Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric en los guiños a favor de Gustavo Petro. Lula, el más opcionado para llegar nuevamente a la Presidencia en Brasil, le pidió “al pueblo colombiano que vote por Petro”.

“Para que, en octubre de este año, Colombia, Brasil y otros países de la región podamos construir una América del Sur fuerte, con integración política, económica y cultural. Petro es la certeza de que Colombia será democrática después de las elecciones”, agregó el candidato presidencial.